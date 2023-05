Altstätten Ehemalige Weltklasse-Kunstturnerin wird Botschafterin der Rheintaler Organisation «A Million Dreams» Das Ziel der gemeinnützigen Organisation «A Million Dreams» ist es, benachteiligten Menschen Träume zu erfüllen. Dabei hilft neu ein prominentes Gesicht aus dem Schweizer Sport.

Giulia Steingruber gab im Herbst 2021 ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Bild: PD

Die frühere Schweizer Weltklasse-Kunstturnerin Giulia Steingruber wird neue Botschafterin der Non-Profit-Organisation «A Million Dreams» mit Sitz in Altstätten. Sie sei die perfekte Botschafterin, schreibt die Organisation in einer Mitteilung.

Die 29-jährige sei sich bewusst, wie gut es das Leben bisher mit ihr gemeint hat. Dass sie eine erfolgreiche Sportkarriere führen konnte, verdanke sie – nebst viel Trainingsfleiss – auch dem Glück, welches sie über die Jahre begleitete. «Ich möchte mein Glück teilen», sagt Giulia Steingruber. «Ich freue mich bereits auf die Erfüllung eines ersten Traums mit «A Million Dreams». Ich bin gespannt, was es für ein Traum sein wird.»

Eigener Traum hat sich an Olympia erfüllt

Mit dem Gewinn einer Medaille an den Olympischen Spielen 2016 in Rio ist für Giulia Steingruber selbst ein grosser Traum in Erfüllung gegangen. «Es fühlte sich unbeschreiblich schön an, die Medaille auf dem Podest umgehängt zu bekommen, nachdem ich so hart gearbeitet hatte».

Dass sich viele Menschen ihre eigenen Träume aufgrund einer Benachteiligung jedoch nicht selbst erfüllen können, ist sich Giulia Steingruber sehr wohl bewusst. Sie hatte eine körperlich und geistig beeinträchtigte Schwester, mit der sie ein sehr enges Verhältnis pflegte.

Die erfolgreichste Schweizer Kunstturnerin aller Zeiten ist vor zwei Jahren als professionelle Turnerin zurückgetreten. Je eine Bronzemedaille an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, zehn Medaillen an Europameisterschaften sowie 37 Schweizermeistertitel zählen zu ihrem beeindruckenden Palmares. Zurückgelehnt hat sie sich nach dem sportlichen Rücktritt nicht. Im Gegenteil. Giulia Steingruber arbeitet bei der Eventagentur «Perron 8» und ist aktuell für Projekte um die Fussball-Europameisterschaften 2024 viel in Deutschland unterwegs. Daneben absolviert sie ein Studium zur Marketingmanagerin HF an der Höheren Fachschule Schwyz Zürichsee.

Gründer freuen sich über Engagement

Das Gründerteam von «A Million Dreams» besteht aus Jens Keel (47) und Daniel Manser (51), beide ehemalige Unternehmer aus den Bereichen Sponsoring und Finance, die sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen glücklich zu machen. Die beiden Gründer freuen sich über die Unterstützung von Giulia Steingruber: «Giulia ist eine der sympathischsten und erfolgreichsten Sportlerinnen, die die Schweiz je hatte. Sie ist mit ihrer Art und ihrer persönlichen Geschichte die perfekte Botschafterin für A Million Dreams.» (pd)