Altstätten Eggenberger wird Rhema-Präsident, er ist der Nachfolger von alt Nationalrat Thomas Ammann Der ehemalige Rebsteiner Gemeindepräsident wurde an der Generalversammlung der Rheintal Messe und Event AG (Rhema) zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt.

Der 63-jährige Andreas Eggenberger wurde zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Rheintal Messe und Event AG gewählt. Bild: Michael Dietrich

Andreas Eggenberger tritt damit die Nachfolge von alt Nationalrat Thomas Ammann an, der im Oktober verstorben ist.

«Meine neue Aufgabe vereint alle meine früheren Tätigkeiten, Fähigkeiten und Interessen», wird Eggenberger in ei­-ner Medienmitteilung zitiert. Er freue sich auf die neue Herausforderung und sei gewillt, zusammen mit dem Verwaltungsrat und dem Messeteam sowohl die Rhema als auch die Allmend Rheintal weiter zu stärken.

Breite Erfahrung als Gewerbler und Politiker

Besonders reize Eggenber an seinem neuen Mandat die Absicht, eine fixe Veranstaltungshalle auf der Allmend in Altstätten zu realisieren.

Aus seiner Zeit als Gemeindepräsident von Rebstein und zuvor von Eichberg sowie als ehemaliger Kantonsrat bringt Eggenberger ein breites politisches Wissen und Netzwerk mit.

Marketing- und Messe-Erfahrung sammelte er in seiner früheren Tätigkeit im Verkauf. Mit 27 Jahren wur­de An­dreas Eggenberger jüngster Filialleiter der Schweiz bei Möbel Pfister. «Zu jener Zeit waren wir an verschiedenen Messen präsent. Ich kenne also auch die Ausstellersicht», sagt der neue Verwaltungsratspräsident der Rhema.

Als Präsident des Marketingclubs Rheintal lernte er viele Un­ternehmerpersönlichkeiten kennen – und die Vier-Länder-Region noch mehr schätzen. Sieben Jahre später erwarb Andreas Eggenberger den Autoshop Rheinpark und leitete diesen. Um den Kundennutzen zu erhöhen, entschied sich der Unternehmer zusätzlich in eine Werkstatt zu investieren und zügelte den Autoshop ins «Mobby Dick»-Gebäude in Balg­ach.

Zu jener Zeit wurde er zum Gemeindepräsidenten von Eichberg gewählt und übergab daher sein Unternehmen an seine Mitarbeitenden.

Musik, Sport und Geselligkeit sind wichtig

Andreas Eggenberger ist auch weit über die Region hinaus bekannt als Akkordeonist der Stegreifformation «Die Nachtfalter». Mit dieser tritt er im In- und Ausland auf. Nebenbei ist er leidenschaftlicher Mountainbiker und Skifahrer, stand früher als Ringer auf der Matte und noch früher als Schwinger im Sägemehl.

Wer Andreas Eggenberger kenne, wisse zudem, dass er den Austausch mit Freunden, Kollegen und Bekannten schätze und seine verschiedenen Netzwerke intensiv pflege, heisst es in der Medienmitteilung der Rheintal Messe und Event AG. Seine Eigenschaft, Menschen zu vernetzen, sie zu begeistern, Projekte voranzutreiben und sein prall gefüllter Rucksack an breiter Erfahrung seien ausschlaggebend gewesen, dass man ihn als Verwaltungsratspräsident angefragt habe, sagt Ralph Dietsche, Sprecher des Verwaltungsrats.

Erster grosser Auftritt an der Rhema-Eröffnung

Was die Rhema auf dem Allmendplatz ausmacht, vereint Eggenberger in einer Person. Er war erfolgreicher Gewerbler, Politiker, Sportler, Musikant und liebt Menschen und den Austausch mit ihnen.

In den nächsten Wochen wird sich Andreas Eggenberger in seine neue Aufgabe einarbeiten und an der Rhema-Eröffnungsfeier am Freitag, 28.April, zum ersten Mal offiziell vor ei­nem grossen Publikum als neuer Verwaltungsratspräsident der Rheintal Messe und Event AG auftreten. (pd)