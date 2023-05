Altstätten E-Scooter-Fahrerin und Auto prallen zusammen – 15-Jährige verletzt Auf der Trogenerstrasse in Altstätten sind am Donnerstagabend ein Auto und ein E-Scooter zusammengeprallt. Dabei wurde die 15-jährige E-Scooter-Fahrerin unbestimmt verletzt.

Beim Zusammenstoss verletzte sich die 15-Jährige E-Scooter-Fahrerin. Bild: Kapo SG

Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr auf der Heidenerstrasse in Richtung Verzweigung der Trogenerstrasse. Wie es in der Meldung der Polizei heisst, beabsichtige er nach rechts in die Trogenerstrasse einzubiegen. Dabei übersah er eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin, welche ebenfalls auf die Verzweigung zufuhr. Beim Zusammenstoss verletzte sich die 15-Jährige gemäss Mitteilung der Polizei unbestimmt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. (kapo/chs)