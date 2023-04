Altstätten Die Zünd Systemtechnik AG plant einen Neubau, der es in sich hat Mit dem 50-Mio.-Neubau erweitert das Unternehmen mit Sitz in Altstätten seine Montage- und Logistikflächen. Für Mitarbeitende entsteht ein «Erholungswald».

Firmenvertreter, Architekten und Planer beim Spatenstich. Bild: pd

Mit der steigenden Nachfrage nach Flachbettschneidsystemen und insbesondere aufgrund der immer grösser werdenden Anlagen reagiert das Unternehmen mit der Erweiterung seiner Montage- und Logistikflächen.

«Das Investment von mehr als 50 Millionen Schweizer Franken ist ein klares Bekenntnis zum Werkplatz Rheintal und zum Standort Altstätten», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Der Bezug ist für Spätsommer 2026 geplant.

Mehrgeschossiger Bau mit Hochregallager

Um den Standort weiter stärken zu können und die nötige Effizienzsteigerung zu erzielen, entsteht gegenwärtig in direkter Nachbarschaft des Firmenhauptsitzes auf 6600 Quadratmetern ein mehrgeschossiges Montage- und Logistikgebäude. Ein Untergeschoss bietet Platz für 110 Tiefgaragenstellplätze. Davon werden vorerst 25 mit Ladestationen ausgestattet sein, gespeist von der eigenen Fotovoltaik-Anlage. Als «Herzstück» des Neubaus bezeichnet das Unternehmen das geplante automatisierte Hochregallager, das geschossübergreifend zentral gesteuert und verwaltet werden wird. Automatisiert wird auch das neue Kleinteilelager, bei dem Transportroboter die Materialboxen befördern.

Wie die bestehenden Bauten, werde sich auch der Erweiterungsbau durch eine nachhaltige Architektur und eine ökologische Bauweise auszeichnen. Bereits heute liefern 1400 Solarmodule auf den Dächern der

Firmengebäude Strom, mit dem Zünd rund die Hälfte des Eigenbedarfs abdecken könne.

Erholungswald mit Rückzugsmöglichkeiten

Die bestehende Begrünung des gesamten Unternehmensareals wird rund um den «Bau 6» seine Fortsetzung finden. So entsteht auf einer bislang versiegelten Fläche von rund 1600 Quadratmetern entlang der West-

seite ein natürlicher Erholungswald mit Wegen. Für Mitarbeitende entstehen dort Ruhebereiche und Pausenplätze.

Das Unternehmen hat sich in knapp 40 Jahren vom Kleinbetrieb zum Global Player gewandelt: «Zünd wird weiterhin zu wirtschaftlichen Impulsen und Chancen in der Region ­beitragen», schreibt das Un­ternehmen. Heute entwickeln, montieren und vertreiben rund 250 Mitarbeitende in Altstätten digitale Flachbettschneidsys­teme für den internationalen Markt.

Mit den elf eigenen Verkaufs- und Serviceniederlassungen weltweit beschäftigt Zünd insgesamt über 500 Mitarbeitende. Zünd bezieht zwei Drittel seiner Maschinenkomponenten von lokalen und regionalen Lieferpartnern. (pd)