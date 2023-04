Altstätten Der Altstätter Buuremaart wartet mit einer praktischen Neuerung auf Am letzten April-Samstag beginnt in Altstätten die Buuremaart-Saison. Der Markt findet bis Ende Oktober jeden Samstagvormittag beim Frauenhof statt.

Vom 29. April bis 28. Oktober findet wieder jeden Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr der Buuremaart beim Frauenhof statt. Bild: pd

15 Marktteilnehmende bieten an, was auf heimischem Feld wächst, in Küchen hergestellt und in Werkstätten gefertigt wurde. Am Auftaktsamstag findet gleichzeitig der Bio-Terra Markt beim Schulhaus Bild mit Setzlingen und Spezialitäten regionaler Bio-Produzenten statt.

Schwyzerörgeli, Ponys, Trachtengruppe

Ob frisch gepflückter Spinat, leckere Capuns, handgefertigte Messer oder kuschlige Babyhöschen: Das Angebot ist so vielseitig wie das Rahmenprogramm. Am ersten Buuremaart von diesem Samstag treten Schülerinnen und Schüler von Priska Seitz mit dem Schwyzerörgeli auf – und die Rheintaler Trachtengruppe tanzt durch die Gasse. Schulkinder verteilen Buuremaart-Brötli, und die Kleinsten können auf Ponys durch die Strasse ziehen.

«Wir möchten Gäste aus der ganzen Region samstags ins Städtli locken, sie immer wieder überraschen und ihnen neue regionale Genüsse und Schönes für Heim und Garten auftischen.»

Das sagt Simone Mächler-Fehr. Die Marketingfachfrau belebte den Bauernmarkt im vergangenen Jahr mit frischen Ideen im Auftrag der Stadt. Die Aufwertung des Marktes ist Teil des Projekts Altstadtentwicklung, das die Altstadt als Begegnungsort stärken möchte. Im letzten Jahr ist dies geglückt.

Neuer Service: Einkauf per Velo nach Hause

Damit die Marktbesucherinnen und -besucher ihre Körbe mit allerlei Feinem und Schönem füllen können, ohne dabei aufs Gewicht des Einkaufs achten zu müssen, wird erstmals ein besonderer Service angeboten: Der 16-jährige Kantonsschüler Elias aus Rebstein bringt die Einkäufe mit dem Pelikan-Bike für einen Fünfliber nach Hause. In der Zwischenzeit lässt sich in einem der umliegenden Cafés gemütlich ein Tee oder Cappuccino geniessen und entspannt dem bunten Treiben zusehen. (pd/gb)