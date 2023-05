Altstätten Coole Songs, schrille Farben und ein sinnierender Engel: Diogenes Chor ganz paradiesisch Das Publikum war an der Premiere der Diogenes-Eigenproduktion «Paradiesisch» nur wenige Meter vom Paradies entfernt. Für den Diogenes Chor hingegen war es ein langer Weg hin zu diesem paradiesischen Ziel.

Oder wie Sängerin Manu Oesch an der Premiere diesen Weg mit Blick auf Judit Marti, der Gesamtleiterin des Projekts, spontan resümierte: «Das Ziel haben wir mit deiner Geduld, deiner Menschlichkeit, deiner Beharrlichkeit und nochmals deiner Beharrlichkeit erreicht und dabei auch viel lernen können, nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich»

Unterhaltsames Gesamtwerk

Judit Marti führte 16 Sängerinnen und Sänger und als Begleitung sieben Musikerinnen und Musiker durch eine opulente szenische Choraufführung, die sehr viel mehr ist als eine Aneinanderreihung von Liedern und Musikstücken: Es ist ein eindrückliches und unterhaltsames Gesamtwerk, begleitet von einem imposanten, farbenprächtigen Bühnenbild mit bunt gekleideten Darstellerinnen und Darstellern.

Ein Engel sinniert über Gutes und Böses

Ein Engel, von seinen beiden Schwestern schmählich im Stich gelassen, liess die Besucherinnen und Besucher in gut verständlichen Überleitungen in seine Gefühlswelt und Wahrnehmungen eintreten, sinnierte über Gutes und Böses, über Sehnsüchte und Entgleisungen, über Reichtum und den wahren Schätzen, über Hoffnung und Verzweiflung, über Krieg und Frieden. Und machte sich Sorgen – Sorgen um die Menschheit und die paradiesische Ordnung.

Was passiert, wenn der paradiesische Zustand einmal zusammenzubrechen droht – oder wenn ihn die Menschheit gar zusammenbrechen lässt. Bringt uns ein Zusammenbruch – auf der Bühne imposant ausgedrückt mit Blitz, Donner und sintflutartigen Regenfällen - weiter? Schaffen wir es überhaupt, dass es weitergeht? Mit fortschreitendem Gesang verdüsterte sich das Bild, doch letztlich überwiegt der Optimismus, denn alles wird schliesslich gut.

Der Diogenes-Chor nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise rund um die wichtigsten menschlichen Fragen: bewegend, frisch, einfühlsam, wütend, berührend, auch mal mit lauteren Tönen und durchmischt mit einer Brise Humor. Das Publikum kommt in den Genuss von grossen Hits aus der Musikgeschichte und tollen, weniger bekannten Liedern, teilweise eingebettet in tänzerische Szenen.

Judit Marti schafft es mit ihrem Chor und den begleitenden Musikerinnen und Musikern einen grossen, leidenschaftlichen und zum Nachdenkenden anregenden Spannungsbogen zu ziehen, mit eindrücklicher Wirkung auf das Publikum. Das Herzblut bei allen Beteiligten war förmlich spürbar.

Vom Laien-Chor beeindruckt

Nach einem begeisternden Schlussapplaus mündend in eine Standing-Ovation und zwei Zugaben war es schliesslich an Diogenes-Präsident Michel Bawidamann grosse Dankesworte für eine ebenso grosse Darbietung zu richten. Die Komplimente gingen an die Gesamtleiterin Judit Marti – sie leitet nicht nur den Chor, sondern führte auch Regie und war verantwortlich für das Bühnenbild und die Kostüme - an den Chor und die Musik aber auch an die Technik, die ihrerseits Grosses geleistet hatte.

Mit Paradiesblumen in den Händen gings dann weiter zur Premierenfeier, an der sich Besucherinnen und Besucher begeistert, beeindruckt und des Lobes voll über «eine grossartige Vorstellung» äusserten. (pd/red)