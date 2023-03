Altstätten Coole Acts, Fashiontrends und Gastro-Vielfalt: News zum Rhema-Programm Die Kombination von Gewerbeschau, Tagungen, Music-Acts und Messe-Beizen zeichnet die Rhema aus.

Early Call war 2019 an der Rhema zu Gast. Bild: PD

Im Trojka energy Dome heizt der Hardstyle-Act «JEBROER» aus den Niederlanden ein. Ballermann-Star Julian Sommer bringt mit seinen Hits wie «Dicht im Flieger» Sommerfeeling nach Altstätten. Ein weiteres Highlight ist die FM1 Night mit DJ Tom sowie F.A.B. In der Swizly Cider-Halle steigt die Party mit Live-Bands wie «Hautnah», «Die Illertaler», «Keep Cool», «Albkracher» und «VolXX LIGA».

Im Underground-Zelt werden heisse Beats von regionalen Acts wie bei-spielsweise «Avior», «Unic», «SinDiko», «DiskoDan» und «Wacho» gespielt. Gemächlicher und urchiger geht es mit der Stegreif-Formation «Nachtfalter» und der Kapelle «Huusfraue-Gruess» im Messe-Beizli zu und her.

Die Blasmusikfreunde kommen am 29. April in der Rheintal-Halle 4 auf ihre Kost. Dort treten die Musikgesellschaft Konkordia Widnau und die «FIHUSPA» auf.

Vom Imbiss-Stand bis zur Messe-Beiz

Verschiedene Imbiss-Stände warten im Freigelände auf hungrige Besucherinnen und Besucher. Es gibt für alle Geschmäcker etwas Passendes. Wer es urchig und gemütlich mag, ist in der Messe-Beiz am richtigen Ort. Die Teams vom Speiserestaurant Adler in Oberriet und Robert Mutzner AG in Buchs verwöhnen die Gäste mit Köstlichkeiten. Das Konzept des beliebten Treffpunkt an der Messe sei weiterentwickelt worden, schreiben die Veranstalter. Mit aufwendigen Holzbauten und Pergolas soll’s noch gemütlicher werden. Neu lädt zusätzlich die RHEMA Messe-Bar im Innen- und Aussenbereich zum Verweilen ein.

Angesagte Modetrends für Mann und Frau

Am zweiten Rhema-Samstag finden die Fashion-Shows statt: um 16, 18 und 20 Uhr in der Rheintal-Halle 4 statt. Präsentiert werden angesagte Trends für den Alltag, die Freizeit, den Sport bis hin zum Hochzeitsfest. Man darf gespannt sein welche Farbtrends, Muster und Schnitte die Models der Team Agentur dieses Jahr präsentieren werden. Zusätzlich werden die neusten Frisurentrends vorgestellt. (pd)