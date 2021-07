Altstätten Brand zerstört Einfamilienhaus In der Nacht auf Samstag brannte an der Industriestrasse in Altstätten ein Einfamilienhaus nieder. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

Im Einsatz standen rund 40 Feuerwehrleute. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(elo) Kurz vor halb Zwei gingen in der Nacht auf Samstag bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen mehrere Meldungen eines Brandes in einem Einfamilienhaus in der Industriestrasse in Altstätten ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte – neben der Kantonspolizei St.Gallen rückte die zuständige Feuerwehr mit rund 40 Personen aus – stand das Haus bereits in Vollbrand.

Wie die Kantonspolizei am Samstagnachmittag mitteilt, konnte ein 33-jähriger Bewohner das Haus selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Ein weiterer Bewohner war nicht zu Hause. Zur Klärung der Brandursache wurden die Spezialistinnen und Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen beigezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

Das Haus wurde beim Brand vollständig zerstört. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Nach jetzigem Kenntnisstand dürfte unmittelbar nach dem Brandausbruch ein Rollerfahrer beim brennenden Haus durchgefahren sein. Der Rollerfahrer sowie weitere Personen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen unter der Nummer 058 229 49 49 zu melden.