Altstätten Alex Schnyder wird neuer Verwaltungsrat der Genossenschaft Wohnen im Alter An der Generalversammlung der Genossenschaft Wohnen im Alter wurde Jean-Pierre Villommet aus dem Verwaltungsrat verabschiedet und Alex Schnyder begrüsst.

Jean-Pierre Villommet (l.) wurde nach elf Jahren als Verwaltungsrat verabschiedet. Das Ressort Finanzen übernimmt Alex Schnyder. Bild: ca

Die Genossenschaft Wohnen im Alter, die das Haus Viva betreibt, hielt kürzlich die Generalversammlung ab. Auch diesmal mit ausserordentlichen Durchführungsbestimmungen und lediglich unter Anwesenheit der Verwaltungsratsmitglieder sowie zwei Vertreterinnen des Hauses Viva.

Dabei wurde Jean-Pierre Villommet nach elf aktiven Jahren aus dem Verwaltungsrat verabschiedet. Genossenschaftspräsident Jürg Mächler verdankte dessen Engagement mit einem Geschenk und hielt in seiner kurzen Rede fest, dass sich die Zusammenarbeit in all den Jahren als sehr angenehm gestaltet habe, und dass der ehemalige Banker Villommet eine geschätzte Persönlichkeit sei, die im Verwaltungsrat stets höflich, fachlich kompetent sowie kunden- und lösungsorientiert mitgewirkt habe.

Jahresrechnung 2021 und Budget 2022 genehmigt

Seine Nachfolge im Ressort Finanzen tritt Alex Schnyder an, der von den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern schriftlich mit einem Glanzresultat gewählt wurde.

Der 44-Jährige ist ebenfalls Bankangestellter und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission der Stadt Altstätten. Er wohnt mit seiner fünfköpfigen Familie im Städtli und engagiert sich im Vorstand von a plus sowie im KTV Altstätten.

Zudem genehmigten die Genossenschafterinnen und Genossenschafter die Jahresrechnung 2021, die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 sowie das Budget 2022.

Bauernmarkt-Gutscheine verschenkt

Weil auch diesmal keine Generalversammlung mit persönlichen Begegnungen durchgeführt werden konnte, beschloss der Verwaltungsrat, allen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern Gutscheine im Wert von 30 Franken für den Altstätter Buuremaart zu schenken.

Damit unterstützt die Genossenschaft Wohnen im Alter die Stadt Altstätten in ihrem Bestreben, die Altstadt attraktiver zu gestalten und den Bauernmarkt zu fördern. Dieser findet bis Ende Oktober jeden Samstagvormittag beim Frauenhofplatz und in der Marktgasse statt. Die Gutscheine können allerdings auch im Viva-Restaurant eingelöst werden. (ca)