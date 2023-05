Altstätten Airshow auf dem Hohen Kasten: Nostalgische und moderne Flugzeuge kreisen am Himmel Am Auffahrtswochenende bieten Flugzeuge an zwei Tagen ein Spektakel, das auf dem Berggipfel bewundert werden kann.

Nostalgische und moderne Flugzeuge kreisen am Himmel. Bild: PD

Ein besonderes Highlight, das in diesem Jahr auf 1794 Metern ü.M. bestaunt werden kann, ist der Super Puma der Schweizer Luftwaffe.

Am Freitag, 19. Mai (Training), und am Samstag, 20. Mai (Airshow), zeichnen nostalgische und moderne Flugzeuge ihre waghalsigen Figuren in den Himmel über dem Hohen Kasten. Flugzeugbegeisterte und weitere Gäste erleben spektakuläre Staffel- und Einzelvorführungen des Fliegermuseums ­Altenrhein. Die beste Aussicht haben Zuschauerinnen und Zuschauer vom Europa-Rundweg aus. Bei schlechter Witterung wird die Airshow auf Sonntag, 21. Mai, verschoben.

Nostalgische und moderne Flugzeuge

Pro Tag werden 17 verschiedene Darbietungen geflogen. Zu sehen ist eine breite Vielfalt von ­zivilhistorischen Flugzeugen (Lockheed Modell 10 Electra) über militärhistorische Modelle (Boeing Stearman) bis hin zu moderneren Flugzeugen wie die Turbine Legend.

Der Super Puma wird vom Display-Team der Schweizer Luftwaffe geflogen. Die Seilbahn von Brülisau auf den «Kasten» ist von 8 bis 17 Uhr in Betrieb. Seilbahntickets sind zu regulären Preisen an der Talstation oder online im Ticketshop erhältlich. Die Airshow ist kostenlos. Die Flugdarbietungen finden jeweils von 10 bis 15.30 Uhr auf der Rheintaler Seite des Hohen Kastens statt. Über Mittag finden keine Flüge statt.

Das Hoher-Kasten-Dreh­restaurant und die Seilbahn AG schlossen sich erneut mit dem Fliegermuseum Altenrhein (FMA) zusammen, um die spektakuläre Flugshow zum zweiten Mal zu organisieren. Informationen über die Durchführung der Airshow werden am 18. Mai ab 16 Uhr unter www.hoherkasten.ch aufgeschaltet. (pd)