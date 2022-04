Rheintal Für eine lebendige Altstadt: Altstätten bekommt einen Koordinator Ralph Knobelspiess übernimmt Anfang Mai die Führung der Koordinationsstelle Altstadt. Diese ist zuständig für die Umsetzung verschiedener Massnahmen, welche die Altstätter Altstadt beleben sollen.

Eine Bäckerei in Altstättens Altstadt. Bild: Gert Bruderer

Mit dem Massnahmenkonzept zur Altstadtentwicklung will die Stadt Alt­stätten Aussenräume, Gastronomie und Märkte beleben, die Ladennutzungen gezielt stärken und die Altstadt als An­ziehungspunkt weiter festigen. Zur Umsetzung der Massnahmen wurde – wie in der Volksmotion für eine lebendige Altstadt angeregt – eine neue Stelle geschaffen, die Koordinationsstelle Altstadt.

Zuletzt Leiter Szenografie bei den Olma Messen

Ralph Knobelspiess übernimmt Anfang Mai die Führung der Koordinationsstelle Bild: pd

Per 1. Mai übernimmt Ralph Knobelspiess die Führung der Koordinationsstelle, schreibt die Stadt in einem Communiqué. Er ist 50-jährig, wohnhaft in Balgach und hat Kommuni­kationsdesign studiert. Zuletzt arbeitete er während sechs Jahren als Leiter Szenografie bei den Olma Messen in St.Gallen. Dabei konzipierte, projektierte und realisierte er Projekte für Kundenevents und Sonderschauen. Bei früheren Arbeitgebern war Ralph Knobelspiess als Projektleiter, im Produktedesign und als Art Director, teilweise auch in führender Stellung, tätig. Im Nebenamt wirkte er während mehrerer Jahre als Prüfungs- und Fachexperte an der Höheren Fachschule für Künste und Gestaltung in St.Gallen. Aufgrund seiner vielfältigen Berufserfahrungen und der regelmässigen Weiterbildungen verfügt der künftige Altstadtkoordinator über einen breit gefächerten beruflichen Hintergrund

Arbeitsplatz in der Reburg

Ralph Knobelspiess wird in einem Teilzeitpensum von 70 Prozent angestellt, befristet bis Ende 2024. Sein Arbeitsplatz ist im Familien- und Begegnungszentrum Reburg, im zweiten Stock. Dies war gemäss Mitteilung ein bewusster Entscheid des Stadtrates, um mehr Nähe zu den Akteurinnen und Akteuren im Städtli zu schaffen und mögliche Hemmschwellen zur Kontaktaufnahme abzubauen. Organisatorisch ist die Stelle der neuen Kommission Altstadtentwicklung unterstellt. (sk/red)