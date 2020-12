altenrhein «Im Dorf ist wieder der Advent los»: 111 Lichter leuchten dank des Verkehrsvereins Altenrhein Der Verkehrsverein Altenrhein hat eine neue Krippe aufgestellt, auf dem Laternenweg leuchten 111 Lichter.

Bruno Lutz, Präsident des Verkehrsvereins Altenrhein, hat zur neuen Krippe bereits viele positive Echos bekommen. Bild: Kurt Latzer

Die Mitglieder des Vereins gehen das ganze Jahr über sehr engagiert ans Werk. Besonders aber der Advent und der dazu passende Schmuck liegt dem Verkehrsverein sehr am Herzen. An der neu gebauten Krippe, die vor der Post steht, haben die Erbauer Freude. «Die alte Krippe war in die Jahre gekommen. Deshalb haben wir ab Sommer viele Stunden Arbeit in den Neubau investiert», sagt Bruno Lutz, Präsident des Verkehrsvereins Altenrhein. Für den Aufbau habe man die Werkstatt des Vorstandsmitglieds Rolf Reithofer benutzen dürfen.

Laternen leuchten wieder wegen Corona

Die geplante Einweihungsfeier der Krippe habe man wegen Corona absagen müssen. «Wegen der Pandemie hat der Vorstand zudem beschlossen, den Laternenweg auf dem Seedamm in Betrieb zu nehmen», sagt Lutz. Eigentlich war beschlossen worden, den Weg mit den 111 Laternen nur alle zwei Jahre auf- zubauen. «Es war vorgesehen, die Laternen heuer den Staadern zur Verfügung zu stellen. Das haben wir leider rückgängig machen müssen», sagt Bruno Lutz. Anders als im vergangenen Jahr, sind heuer auf den Laternen Sprüche, passend zur besinnlichen Zeit, zu lesen.

Auch wegen des abgesagten Klauseinzugs hat sich der Verkehrsverein etwas Besonderes einfallen lassen. «Sechs Mitglieder gehen als Samichlaus und Schmutzli verkleidet durchs Dorf und verteilen Säckli», sagt der Vereinspräsident auf dem Spaziergang zur Milchhütte. Auch dieser Holzbau, der einst als Dresch- und Lagerplatz für Getreide gedient hatte, ist weihnachtlich geschmückt. Beschlossen sei, die Hütte für Anlässe im Dorf umzubauen. Sie soll in Zukunft Mittelpunkt der Altenrheiner Zwetschgenkilbi sein, da der ursprüngliche Ort, das Restaurant Sonne, einem Neubau hat weichen müssen. Wie bereits Besucher treffend gesagt haben: «Im Dorf Altenrhein ist wieder der Advent los.»