Altenrhein Einbruch in Einfamilienhaus – Täter stehlen Schmuck und verursachen 5000 Franken Sachschaden Eine unbekannte Täterschaft hat sich kürzlich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Altenrhein verschafft. Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt.

Einbrecher stehlen Schmuck aus einem Einfamilienhaus in Altenrhein. Symbolbild: Kapo SG

In der Zeit zwischen Sonntag, 30. Juli, und Mittwoch, 2. August, ist in ein Einfamilienhaus an der Wiesenstrasse eingebrochen worden. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Darin heisst es weiter, die unbekannte Täterschaft habe sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Haus verschafft und dort diverse Räume durchsucht. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren hundert Franken gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf über 5’000 Franken. (kapo/mlb)