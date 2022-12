Adventskonzert Die Musikgesellschaft St.Margrethen führt durch einen Abend voller klingender Bilder Zusammen mit den Young Harmonists der Musikschule gab die Musikgesellschaft St.Margrethen ein berührendes Adventskonzert.

Die Musikgesellschaft St.Margrethen wird neu von Michelle Riedener dirigiert. Bild: PD

Am dritten Adventssonntag führte die Musikgesellschaft St.Margrethen zusammen mit den Young Harmonists von der Musikschule Am Alten Rhein in der sehr gut besetzten evangelischen Kirche ihr traditionelles Konzert im Advent auf, erstmals unter der musikalischen Leitung von Michelle Riedener.

Nach der Begrüssung durch Präsident Daniel Furrer begannen die Young Harmonists mit dem Stück «Summer Nights». Gekonnt und mit grosser Konzentration spielten die Nachwuchsmusikantinnen und -musikanten das Eröffnungsstück. Unter der Leitung von Bruno Ritter folgten das Stück «Lady in Black» und «Meet the Flint- stones». Auf den tosenden Applaus spielten die Young Harmonists als Zugabe einen Auszug aus dem Film «The Pirates of Caribbean».

Die Musikgesellschaft begann ihr Konzert mit dem imposanten Stück «Festliche Eröffnung». Es folgte ein Medley mit Titeln der erfolgreichen englischen Band Coldplay, in welchem die Lieder «Clocks», «Lost» und «Viva la Vida» vorkamen. Gekonnt zauberten die Musikantinnen und Musikanten den einzigartigen Sound in die Kirche.

Charmant führte Giulia Passeri durch den Konzertabend und kündigte nun das Stück «The Seal Lullaby» an. Dieses liebliche, verträumte Werk fängt den Rhythmus einer Mutter ein, die ihr Kind sanft in den Schlaf wiegt, was vom Solisten am Klavier, David Weber, hervorragend gespielt wurde.

Gleich im Anschluss folgte die «Festa Paesana», ein Stück von Jacob de Haan, welcher das jährliche Dorffest der Region Veluwe auf seine eigene Weise vertont hat. Glockengeläut und Trommeln eröffneten das Werk, man erkannte bereits Fetzen des Volksliedes. Im beweglichen Allegro stellte man sich die Pferde vor, und im anschliessenden Walzer meinte man die Volkstanzgruppen und Musikanten beinahe zu sehen. Das Stück endet mit dem Weg zur Kirche; man spürt die Zufriedenheit der Dorfbewohner – und glaubte als Zuhörerin oder Zuhörer fast, selbst dabei zu sein.

Klangprächtiges zum Abschluss

Vertrautes, Fernes, Heimeliges, Sehnsuchtsvolles vermengen sich in «Christmas Today», wie es der japanische Komponist Soichi Konagaya rhythmisch höchst akzentuiert zeichnet und von der Musikgesellschaft hervorragend umgesetzt wurde. Mit «Sweet Bells Fantasy», einer kreativen Interpretation des bekannten deutschen Weihnachtslieds «Süsser die Glocken nie klingen», bildete ein stimmungsvolles, klangprächtiges Stück den Schluss des diesjährigen Adventkonzerts der Musikgesellschaft St.Margrethen. (pd)