Rebstein Advent und Panflöten – eine perfekte Kombination Der Liechtensteinische Panflötenchor lud zu seinem Adventskonzert in der katholischen Kirche in Rebstein ein.

Sanfte Töne und weihnachtliche Lichter am Panflötenkonzert in der katholischen Kirche in Rebstein. Robert Preising

Der Advent ist die Zeit, in der Ruhe und Besinnlichkeit Einzug halten sollen. Er ist eine Zeit, in der die sanften Töne gefragt sind. Und welches Instrument passt besser in diese Zeit als die Panflöte, die ja von Natur aus sanfte Töne von sich gibt?

Allein der Aufmarsch der Instrumente beeindruckt

Der Liechtensteinische Panflötenchor, der älteste und grösste ständige Panflötenchor Europas mit über 60 aktiven Mitgliedern, hat die Adventszeit schon lange für sich entdeckt. Er legt darum jedes Jahr seinen Fokus auf diese Zeit und hat dann seine Hauptauftritte. Unter der Leitung von Robert Schumacher, Gründer und Chor­leiter seit 41 Jahren, spielte der Panflötenchor eines seiner fünf Adventskonzerte in der katholischen Kirche in Rebstein. Schon der Einmarsch des Orchesters ist beeindruckend. Der Laie staunte über die vielen unterschiedlichen Grössen an Panflöten, vom Bass bis zur ganz hohen. Begleitet wurden die über 40 Musikerinnen und Musiker von Evelyne Hess am E-Piano und Manuel Waser an Bass und Perkussion.

Die Musikauswahl war vielfältig, von traditionell bis modern, immer weihnachtlich, manchmal besinnlich, manchmal fröhlich. Die Gruppierungen à jeweils drei Stücke wurden von einem Mitglied aus dem Chor mit kleinen, bildhaften Überleitungen angesagt. Die Musik war teils unisono, teils vielstimmig, teils in der Schweiz relativ unbekannt, teils bekannte Gospelklänge. Dazu kamen ganz traditionelle, viel gesungene Weihnachtslieder. Der Schluss mit «Stille Nacht» passte prima. Natürlich wurde der Panflötenchor mit Applaus zu zwei Zugaben aufgefordert. Nach der zweiten Zugabe erhob sich das Publikum zu stehenden Ovationen, sodass das Stück «I Will Follow Him» aus dem Film «Sister Act» wiederholt werden musste.

Das richtige Konzert zur richtigen Zeit

Alles in allem durfte das zahlreich erschienene Publikum ein wunderbar harmonisches Konzert erleben, ein Konzert, das genau die friedliche und sanfte Stimmung kreierte, die sich für die Weihnachtszeit alle so wünschen. Advent und Panflöten bildeten eine perfekte Kombination.