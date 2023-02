Seelsorge Administrator will Pfarrer werden – Amtsaufteilung soll trotzdem bestehen bleiben Nach Johann Kühnis’ Tod wurde Eugen Wehrli Administrator ad interim der Pfarrei Oberegg-Reute. Im März steht er zur Wahl als Pfarrer. Tobias Sonderegger kandidiert als Präsident.

Eugen Wehrli stellt sich der Pfarrwahl der Kirchgemeinde in Oberegg-Reute. Bild: PD

40 Jahre lang war Johann Kühnis untrennbar mit der Pfarrei Oberegg-Reute verbunden. Als der Pfarrer im vergangenen März gestorben war, übernahmen Cornelia Callegari und Eugen Wehrli dessen seelsorgliche Aufgaben.

Die Seelsorgerin ist Pfarreibeauftragte in Oberegg-Reute, der Pfarrer Koordinator des Pastoralteams der Seelsorgeeinheit über dem Bodensee. Seine Jahre als Kaplan verbrachte Eugen Wehrli von 1995 bis 2000 in der Pfarrei Widnau.

Aufgabenverteilung wird zur langfristigen Lösung

Zunächst wurden Eugen Wehrli die priesterlichen Dienste und die Administration der Pfarrei interimistisch übertragen. Die Aufteilung zwischen den beiden Seelsorgenden soll auch künftig bestehen bleiben.

Darüber hinaus will sich Eugen Wehrli zum Pfarrer von Oberegg-Reute wählen lassen. Markus Büchel (Bischöflicher Administrator in Appenzell Innerrhoden) schlägt der Katholischen Kirchgemeinde Oberegg- Reute Eugen Wehrli als Pfarrer zur Wahl vor.

Sollte die Gemeindeversammlung zustimmen, wird aus der vorläufigen Aufgabenver­teilung eine langfristige. Somit steht auch fest, dass kein weiterer Pfarrer das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit ergänzen wird.

Auf Annamarie Greiner folgt Tobias Sonderegger

An der Spitze des Verwaltungsrates steht ebenfalls eine Neuerung bevor. Annamarie Greiner gibt das Präsidium nach sechs Jahren im Amt ab. Als Kandidat stellt sich Tobias Sonderegger der Wahl. Er gehört dem Verwaltungsrat seit dem Jahr 2015 an. Dort wirkt er als Bindeglied zu Jungwacht/Blauring. «Sollte ich zum Präsidenten gewählt werden, wird der Verwaltungsrat versuchen, die jungen Leute vermehrt von den kirchlichen Pluspunkten zu überzeugen», sagt er. Tobias Sonderegger wuchs in Oberegg auf, ist 33 Jahre alt und führt eine langjährige Beziehung. Er engagiert sich im Ort und setzt sich dafür ein, dass die Dorfstruktur erhalten bleibt.

Als seine Hobbys nennt Sonderegger Ringen, Snowboarden, Joggen, Touren, Klettern, Wandern und Biken. Weiter ist er Inhaber des Unternehmens Tobias Sonderegger Ofenbau in Oberegg. Er beschäftigt drei Angestellte.