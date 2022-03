Abstimmung Die Gemeinde Rebstein will das Rohner-Areal kaufen und die Sportanlagen ausbauen Der Gemeinde bietet sich die Gelegenheit, die frühere Liegenschaft von Magenbrot Rohner zu kaufen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden am Sonntag, 10. April, an der Urne darüber.

Die Gemeinde Rebstein beabsichtigt, die ehemalige Produktionsstätte der Bäckerei Magenbrot Rohner zu erwerben. Ihr Ziel ist, damit Landreserven für eine allfällige Erweiterung der Sportanlagen zu schaffen. Bild: PD

Mit dem Erwerb will der Gemeinderat sich die Möglichkeit für eine Erweiterung der Sportanlagen sichern. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden am Sonntag, 10. April, an der Urne darüber.

Vor gut zwei Jahren hat Marcel Rohner die Magenbrot Rohner AG verkauft. Damit wurde auch der Produktionsstandort dieser Süsswaren-Spezialitäten verlegt. Nun stehen die frühere Produktionsstätte und das da­zugehörende Wohnhaus an der Rietstrasse 10 zum Verkauf. Die beiden aneinandergrenzenden Parzellen umfassen eine Fläche von 3576 Quadratmetern. Der Kauf der Fläche soll durch einen Übertrag eines Grundstückes von 1998 Quadratmetern an der Flussgrabenstrasse sowie der Bezahlung von 991700 Franken erfolgen.

Marcel Rohner beabsichtigt, an einem neuen Standort an der Flussgrabenstrasse Wohn- und Gewerberaum zu erstellen. Die Gemeinde Rebstein besitzt das entsprechende Grundstück, das zu einem Drittel zur Bauzone WG2 und zwei Drittel zur W2 gehört. Bisher wurde die Parzelle landwirtschaftlich genutzt.

Gemeinde betrachtet Kauf als Investition in die Zukunft

Aus Sicht des Gemeinderats ist der Kauf der Rohner-Liegenschaft strategisch wertvoll. Zumal das Rebsteiner Gemeindegebiet südlich der Bahnlinie bis zur Ländernach schon heute flächenmässig zu einem grossen Teil für Sport- und Freizeitzwecke genutzt wird. Auch auf dem angrenzenden Gemeindegebiet Marbachs liegen grössere Flächen für Sport. Im Zusammenhang mit der Gesamtüberarbeitung der Ortsplanung hat Rebsteins Gemeinderat festgestellt, dass für den möglichen zukünftigen Ausbau der Sport- und Freizeitanlagen im Gebiet der heutigen Plätze des Fussball- und des Tennisclubs weitere Flächen notwendig werden.

Den Zukauf des Rohner- Areals betrachtet er deshalb als sinnvolle Investition in die Zukunft. So könne entsprechende Fläche für einen möglichen Ausbau der Sportanlagen nachhaltig gesichert werden. Und es könne zugleich auch die langfristige Erschliessung und Nutzung zukünftiger Sportanlagen sichergestellt werden. Denn die Zufahrt zu den Sportanlagen führt direkt am Grundstück vorbei und wird auf lange Sicht hinaus deshalb mehr Verkehr aufnehmen müssen.

Bürgerschaft entscheidet an der Urne über den Kauf

Weil der Kauf der Rohner-Liegenschaft durch die Gemeinde und der Verkauf des Grundstückes an der Flussgrabenstrasse an Marcel Rohner direkt zusammenhängen, stimmen die Rebsteinerinnen und Rebsteiner in einem einzigen Antrag über das Geschäft ab. Wer diesem zustimmt, genehmigt den Landabtausch sowie die Zahlung von 991700 Franken.

Zurzeit wohnt der heutige Liegenschaftsbesitzer Marcel Rohner noch im Haus. Nach dem Verkauf wird er das Wohnhaus als Mieter nutzen – voraussichtlich, bis seine neue Liegenschaft gebaut und bezugsbereit ist. Danach will die Gemeinde das Wohnhaus und die weiteren Gebäude weiterhin Interessierten vermieten. Dies, bis Bedarf an zusätzlichem Land für die Erweiterung der Sportanlagen entsteht. Mit dem Zukauf und der Weitsicht sichert sich der Gemeinderat diese wichtigen Entwicklungs- und Erweiterungsmöglichkeiten.

Der Gemeinderat empfiehlt daher den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den Antrag am 10. April an der Urne anzunehmen und damit die Weiterentwicklung der Sportanlagen nachhaltig zu sichern. (gk/red)