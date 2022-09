Abendunterhaltung Eichberger Eurovision Songcontest: 12 Punkte gehen an... Der Gemischte Chor Eichberg gab Klassiker aus seinem Repertoire zum Besten und begeisterte das Publikum.

Dirigentin Karin Heeb leitet den Gemischten Chor Eichberg gekonnt durch die Abendvorstellung. Bild: Monika Linder

Nach mehr als zwei Jahren ohne Auftritt vor Publikum war es diesen Samstag so weit: Der gemischte Chor Eichberg trug unter der Leitung der Dirigentin Karin Heeb bekannte Lieder und Chansons aus seinem Repertoire vor. Die Zuhörer und Zuhörerinnen durften sich an Klassikern aus der Schweiz, Italien, Frankreich und vielen anderen Ländern erfreuen.

Nico Arn moderierte den Anlass

Getreu dem diesjährigen Motto «Eurovision Song Contest» wurde das Publikum auf eine Reise durch Europa mitgenommen und verzaubert von der sprachlichen und musikalischen Vielfalt der vorgetragenen Lieder. Begleitet wurde der Chor von Simon Meier am Klavier. Comedian Nico Arn führte als gewiefter Moderator durch den Abend. Die Gäste wurden in-struiert, wie der Eichberger «Eurovision Song Contest» abläuft und wie am Schluss das Siegerland gekürt wird. Nach einem lustigen Einspieler aus Bern, direkt auf die Leinwand projiziert, wurde der erste Beitrag für die Schweiz – wie beim «Eurovision Song Contest» gewohnt – angesagt. Der Chor stimmte das bekannte Lied «Heimetdörfli» von Decker und Keller an. Für das Teilnehmerland England trug er die Ballade «We’ve Got Tonight» vor. Die Darbietung stach vor allem durch das Solo von Sarah Büchel aus Altstätten und Oliver Fischer aus Eichberg heraus. Rainhard Fendrichs Hit «Macho Macho» ging für Österreich ins Rennen und verbreitete beim Publikum gute Stimmung.

Vor der Pause übernahm Nico Arn die Bühne und brachte mit seiner musikalischen Comedy «100 kg geballte Leidenschaft» das Publikum zum Lachen.

Rien ne vas plus: Zwölf Punkte gehen an ...

Nach der Pause sang der Chor für das Teilnehmerland Griechenland den Udo-Jürgens-Klassiker «Griechischer Wein». In einem «Eurovision Song Contest» darf Schweden nicht fehlen. Der Hit «Waterloo», mit dem Abba den Songcontest im Jahr 1974 gewann, war die krönende Abschlussnummer. Nach insgesamt elf Ländern war es so weit: Nico Arn liess die elf Nummern noch einmal Revue passieren, und das Publikum wurde nach jedem Einspieler mit einem Applausometer gemessen. Am Schluss gaben die Gäste im Eichberger Singsaal England die vollen zwölf Punkte. Nach der Gewinnerverkündung und der herzlichen Danksagung von Claudia Sgier wurden die Gäste von den Stegreifflern unterhalten. Sie animierten das Publikum zum Tanzen und untermalten das gemütliche Beisammensein musikalisch bis zum Schluss.