Leichtathletin Larissa Bertényi und ihre Balgacher Vereinskolleginnen vom Geräteturnen wurden von Präsident Stefan Langenegger für ihre in diesem Jahr errungenen Schweizer Meistertitel geehrt. (Bild: pd) Der STV Marbach wurde zum zweiten Mal nach 2016 Schweizer Meister in der Grossfeld-Gymnastik. (Bild: pd) Neue Ehrenmitglieder im Kreisturnverband Rheintal: Martin Steger und Andrea Hänni-Rüdisühli. (Bild: pd) 3 Bilder 90 Turner mit Schweizer Meistertiteln

Auf den Wettkampfplätzen präsentieren sich Rheintals Turner jeweils im besten Licht. Bei ihren sportlichen Auftritten ist festzuhalten: Die Turner sind auf Zack. So verwundert es nicht, dass der Vorstand mitzieht und die 112. Abgeordnetenversammlung des Kreisturnverbands Rheintal zackig abgehalten wurde.

Dass der positive Rechnungsabschluss mit einem Gewinn von 7500 Franken keine hohen Wellen warf, war zu erwarten. Doch auch das Budget mit einem Verlust von 2350 Fr. löste weder Gemurmel noch Gemurre aus. Es herrschte traute Einstimmigkeit in allen Fragen und Traktanden, die Delegierten der Turnvereine sprachen der Arbeit des Vorstands ihr vollstes Vertrauen aus.

Etwas weiter ausholen musste Präsident Stefan Langenegger beim Traktandum Statutenänderung. In der Satzung des Kreisturnverbands ändern sich einige Formulierungen. Diese waren bisher etwas zu kompliziert, in anderen Fällen zu wenig genau. Die markanteste Änderungen betreffen die Auflösung des Verbands (Dreiviertel- statt Zweidrittelmehrheit), die Mindestgrösse des Vorstands (fünf statt sieben Mitglieder) sowie eine erheblich einfachere Regulierung der Stimmen pro Verein an einer Abgeordnetenversammlung.

Das für die Verantwortlichen schönste Traktandum sind die Ehrungen. Gleich 90 Turnerinnen und Turner durften sich 2018 über einen Titelgewinn an Schweizer Meisterschaften freuen. Unter ihnen sind Anastasia Weder, Petra und Mirjam Lehner (beide RG/Gym Diepoldsau-Schmitter), der STV Marbach beim UBS-Kids Cup Team U16 und in der Grossfeld-Gymnastik, Leichtathletik-Talent Julie Leuenberger (STV Au), der STV Kriessern an der Leichtathletik-Mehrkampf-Meisterschaft und im Schulstufenbarren, der TV Buchs in der Kleinfeld-Gymnastik und vom STV Balgach Larissa Bertényi in der Leichtathletik und die Jugend-Gruppe im Bodenturnen (Geräteturnen).

Andrea Hänni-Rüdisühli vom STV Gams wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Die Aktuarin ist seit 14 Jahren im Amt und wird in der Laudatio als grosse Denkerin bezeichnet. Sie lenkt aus dem Hintergrund mit viel Charme die Geschicke des Verbands und hält ihre Kollegen auf Trab. Ebenso wurde Martin Steger vom STV Oberriet-Eichenwies zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist seit mehr als 45 Jahren Riegenleiter. (wo/asc)