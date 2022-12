Marbach 66 strahlende Kinderaugen dank dem Einwohnerverein Pro Marbach An Weihnachten hat der Einwohnerverein Pro Marbach 33 Kinderwünsche erfüllt. Die Kinder durften die Geschenke mit strahlenden Augen entgegennehmen.

Die Kinder freuten sich über die Geschenke, die der Einwohnerverein Pro Marbach ihnen machte. Bild: Andrea Kobler

Insgesamt waren in die Wunschbox auf dem Dorfplatz 39 Wünsche eingeworfen worden. Einige Wünsche, wie etwa eine erhoffte Freundschaft oder solche von einigen hundert Franken, konnten nicht erfüllt werden. Viele aber gingen mit dem Budget des Einwohnervereins Pro Marbach in Erfüllung. Es waren dies Velolampen, Kuscheltiere, Puzzles, Malbücher, Pferdereiten, ein Eintritt in den Trampolinpark oder «Panini»-Bilder.

«Christkind» Claudia Neussl hatte drei Tage lang Geschenke eingekauft – nur drei davon online. Gemeinsam mit Marlene Thurnherr verpackte sie diese weihnachtlich und übergab sie am Tag vor Weihnachten. Alle Kinder waren vor Ort und nahmen die Geschenke mit strahlenden Augen entgegen. (ak)