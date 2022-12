Altstätten Grosse Hilfsbereitschaft: 50 Wünsche gehen in Erfüllung Der Weihnachtswunschbaum im Familien- und Begegnungszentrum weckte eine derart grosse Hilfsbereitschaft, dass die Zahl der Geschenke erhöht wurde. Zehn Tage vor Weihnachten ist klar: Die Aktion ist sehr erfolgreich.

Etwa 80 Päckli sind schon bereit, um auf einem Wagen für die Bescherung am 24. Dezember ins Kafi gerollt zu werden.

Mitte November hatten die beiden Tageszeitungen «Der Rheintaler» und «Rheintalische Volkszeitung» sowie die Online-Plattform rheintaler.ch über die Möglichkeit berichtet, Menschen mit besonders wenig Geld eine besondere Freude zu machen. Dieser Zeitungsbeitrag hatte einen regelrechten Ansturm zur Folge.

Der Weihnachtswunschbaum war noch gar nicht bereit, als schon viele Schenkfreudige ins Kafi des Familien- und Begegnungszentrums kamen, um einen Wunsch vom Baum zu pflücken.

Dieses grosse Interesse hielt auch an, als die dreissig sternförmigen Wunschzettel angebracht waren. Eine gute Woche später hing bloss noch ein halbes Dutzend der Zettel am Baum.

20 zusätzliche Wünsche erfüllen

Silvia Hermann, die Leiterin des Familien- und Begegnungszentrums, hatte auf viele Spenderinnen und Spender von Weihnachtsgeschenken gehofft. Doch der Erfolg überwältigte sie.

Nachdem die 30 vom Sozialamt vermittelten Wünsche in Rekordzeit «Abnehmerinnen» und «Abnehmer» gefunden hatten, nutzte das Familien- und Begegnungszentrum auch noch die eigenen Kontakte, um die Aktion kurzfristig auszubauen. Zu den ursprünglich 30 Wünschen kamen so weitere 20 dazu.

Silvia Hermann kam zugute, dass sie bis vor zwei Jahren Geschäftsstellenleiterin von Swiss-cross gewesen war. Der Verein unterstützt Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung bei der Wiedereingliederung in die Arbeitswelt.

Etwas teurere Wünsche auf Wunsch gesplittet

Die ursprüngliche Idee hatte darin bestanden, alleinstehende Menschen mit einem Geschenk im Wert von 50 bis 80 Franken zu erfreuen und für Familien einen Rahmen bis 200 Franken zu stecken. Die Beträge führten zu mehreren Rückmeldungen von Zentrumsbesuchenden, die gerne mitmachen wollten, aber einen etwas tieferen Betrag bevorzugt hätten. Die Anregung wirkte sich umgehend auf die Gestaltung der zusätzlichen Wünsche aus. Eher etwas grössere Beträge wurden gesplittet; so wurde zum Beispiel das Weihnachtsgeschenk eines Paares (für eine gemeinsame Schiffsrundfahrt) auf zwei Wunschzettel verteilt.

Die Spendebereitschaft ist erstaunlich verbreitet

Silvia Hermann hat die Aktion gezeigt, dass ein verbreitetes Bedürfnis besteht, mit wenig Geld auskommenden Menschen eine Freude zu bereiten. Sogar Menschen, die selbst mit eher wenig haushalten müssen, verspürten teils den regelrechten Drang, sich an der Aktion zu beteiligen. Dies geschah zum Beispiel, indem eine Zehnernote mit der Bitte hinterlassen wurde, jemandem damit zumindest eine Kleinigkeit zu kaufen und so das Weihnachtsfest zu verschönern.

Der Weihnachtswunschbaum hat auch daran erinnert, dass Armut in unserer Gesellschaft keine Ausnahme darstellt. Die Verantwortlichen des Familien- und Begegnungszentrums haben eine in ihrer starken Ausprägung nicht erwartete Solidarität mit finanziell schlecht gestellten Menschen in der Region gespürt und sind sehr froh und dankbar, dass dem erstmals aufgestellten Weihnachtswunschbaum ein unverhofft grosser Erfolg beschieden ist.