4,5 Jahre Haft gefordert – auch wegen IV-Betrugs: Ehepaar steht vor dem Kreisgericht Rheintal

Am Mittwoch beginnt am Kreisgericht Rheintal der Prozess gegen das Paar, das vergangene Wochen national in die Schlagzeilen geraten ist. Unter anderem soll die 49-jährige Ehefrau zu Unrecht knapp 700'000 Franken IV-Gelder und Ergänzungsleistungen bezogen und nebenher gearbeitet haben.