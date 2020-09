Ein weiteres Mitglied: Netzwerk Rheintal zählt neu 35 Firmen Kürzlich führte das Netzwerk Rheintal seine 14. Hauptversammlung durch. Präsident Kurt Ulmann begrüsste rund 30 Vereinsmitglieder.

Wichtig an der HV: der soziale Aspekt. Bild: pd

Zu Gast war der Verein beim Netzwerk-Mitglied Alpha Rheintal Bank St.Margrethen. Nach dem Apéro und der Begrüssung durch Roland Bartholet von der Alpha Rheintal Bank leitete Kurt Ulmann zur offiziellen Hauptversammlung über. Da keine grossen Veränderungen anstanden, konnte die Traktandenliste zügig abgearbeitet werden. Der Vorstand mit Nicola Eichmann, Urs Spirig, Hanspeter Weder und Franz Heeb wurde einstimmig bestätigt. Erfreulicherweise konnte ein neues Mitglied gewonnen werden. Somit sind insgesamt 35 Firmen Mitglied beim Netzwerk Rheintal.

Bedingt durch die Coronasituation konnten nicht alle Anlässe und Treffen stattfinden. Ab September werden die Treffen wieder unter Berücksichtigung der BAG-Vorschriften durchgeführt.

Um allen Mitgliedern die Teilnahme an den Treffen zu ermöglichen, trifft man sich am ersten Mittwoch zum Frühstück und am dritten Mittwoch zum Mittagessen. Diese Regelung hat sich sehr gut bewährt und wird beibehalten. (pd)