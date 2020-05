3300 Hanfsetzlinge in Reserverad versteckt – 27-Jähriger fliegt am Grenzübergang St.Margrethen auf Volltreffer am Zoll in St.Margrethen: Zollbeamte haben bei der Kontrolle eines 27-jährigen Autofahrers nicht nur Marihuanageruch festgestellt, sondern auch mehrere tausend versteckte Setzlinge entdeckt. Der Mann wurde der Kantonspolizei übergeben.

Keine Chance für Schmuggler: Ein Spürhund hat am Zoll in St.Margrethen 3300 Hanfsetzlinge im Auto eines 27-Jährigen aufgespürt. EZV

Beim Grenzübergang St.Margrethen wurde am 17. April ein 27-jähriger Schweizer auf dem Heimweg kontrolliert. Da die Beamten während der Kontrolle des Mannes einen Marihuanageruch wahrnahmen, wurde ein Betäubungsmittelspürhund eingesetzt. Mit Erfolg: In der Reserveradmulde seines Autos wurden rund 3300 Hanfsetzlinge aufgespürt, wie die Zollverwaltung am Montag mitteilt.

Der 27-Jährige wurde anschliessend zusammen mit den gefundenen Hanfsetzlingen der Kantonspolizei St.Gallen übergeben.