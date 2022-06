wandertourismus 30 Minuten schneller im Alpstein ankommen: Eine neue Postautolinie machts möglich «193 Hirschberg-Wasserauen» heisst die neue Postautolinie, mit der die Altstätten–Gais-Bahn attraktiver wird.

Mit der schnelleren Verbindung will man mehr Wandernde für die Altstätten-Gais Bahn gewinnen. Bild: PD

Fahrgäste, die mit der Zahnradbahn Altstätten–Gais am Morgen von Altstätten via Gais in Richtung Wasserauen fahren, verpassten in Appenzell bisher den Anschlusszug in Richtung Wasserauen knapp. Der nächste Zug verkehrt erst fast 30 Minuten später. Die Appenzeller Bahnen und Post-Auto bieten an den Wochenenden im Rahmen eines Versuchsbetriebs eine schnelle Verbindung zum Alpstein. In der Sommersaison können Wanderinnen und Wanderer an der Haltestelle Hirschberg auf das Postauto in Richtung Wasser­auen umsteigen. Das fährt am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 13 Uhr im Halbstundentakt, die Abfahrt ist jeweils x.02 und x.32 und damit gleich nach Ankunft des Zuges an der Haltestelle Hirschberg. Die Fahrpläne sind auch online abrufbar. Die neue Linie heisst «193 Hirschberg–Wasserauen».

Das Angebot besteht vorerst für die Sommersaison. Post-Auto gestaltet es möglichst effizient. So gilt für die Haltestellen Weissbad Bahnhof, Schwende Bahnhof und Wasserauen Bahnhof «Halt nur zum Aussteigen». Wenn an einem regnerischen Tag in Hirschberg keine Fahrgäste zusteigen, muss das Postauto nicht leer Richtung Wasserauen fahren. Für die Fahrt mit dem Postauto benötigen die Fahrgäste das gleiche Ostwind- Zonenticket wie bei einer Fahrt via Appenzell. General- und Halbtaxabos sind gültig.

Für die frühen Verbindungen bis 8.30 Uhr bestehen in Appenzell bereits gute Anschlüsse für die Weiterreise nach Wasserauen. Dank der Zusammenarbeit mit Post-Auto können den Fahrgästen nun auch ab 9 Uhr attraktive Anschlüsse (Fahrtdauer von 41 Minuten) geboten werden. Ziel ist es, Wanderinnen und Wanderer für die ÖV-An­reise mit der Zahnradbahn Altstätten–Gais zum Alpstein zu gewinnen und so auch die Frequenz des Gaiser-Bähnlis zu steigern.

Für die Rückreise ab Wasserauen und Brülisau via Gais in Richtung Altstätten Stadt besteht bereits heute ein gutes Bahnangebot. Die Umsteige­zeiten in Appenzell betragen etwa 15 Minuten. (sk)