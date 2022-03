Bahnreisen «3-Länder-Bahn wächst»: In 52 Minuten von Romanshorn nach Lindau Seit Dezember kann man ohne Umsteigen von Romanshorn nach Lindau fahren. Geplant ist ein Ausbau bis zum Endbahnhof Lindau-Insel.

Die S7 zwischen Lindau und Bregenz. Seit Dezember gibt’s dank der ersten 3-Länder-S-Bahn am Bodensee eine Direktverbindung von Romanshorn nach Lindau.

Zugreisende fahren seit Dezember an den Wochenenden mit der neuen S7 von Romanshorn über Bregenz nach Lindau-Reutin. Die offizielle Eröffnung der neuen Linie erfolgte pandemiebedingt erst am Samstag, 26. März.

Regionen des östlichen Bodensees verbunden

«Mit der Aufnahme des Betriebs der S7 ist ein Meilenstein erreicht worden», sagt der Ausserrhoder Regierungsrat Alfred Stricker, der Vorsitzende der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK), «dieses strategische Verkehrsprojekt verbindet die Regionen am östlichen Bodensee.»

Seit dem Fahrplanwechsel verkehrt die S7 an den Wochenenden alle zwei Stunden in 52 Minuten zwischen Romanshorn und Lindau-Reutin über Rorschach, St.Margrethen und Bregenz. Die S7 wird von der Schweizer Regionalbahn Thurbo und der österreichischen ÖBB in Kooperation betrieben.

Die Verantwortlichen aus den drei Ländern informierten zusammen mit Thurbo und der ÖBB an der Eröffnung über weitere Ausbaupläne: So soll die S7 ab Dezember 2023 täglich über Lindau-Reutin bis zum Endbahnhof Lindau-Insel verkehren. Die Weiterführung bis Lindau-Insel ermöglicht einen Anschluss an die Regionalbahn nach Friedrichshafen. «Ein grenzüberschreitend abgestimmtes Angebot im öffentlichen Nahverkehr ist wichtig für den Bodenseeraum, aber erst in Teilen Realität», sagt Stricker, «mit der direkten Bahnlinie S7 geht die grenzüberschreitende Mobilität in der internationalen Bodenseeregion weiter in Richtung S-Bahn Bodensee.» (pd)