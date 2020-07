25 Jahre sind genug: Roland Frei ist als Nachwuchschef des FC Widnau abgetreten In der 89. HV des FC Widnau gab Nachwuchschef Roland Frei seinen Rücktritt bekannt.

FCW-Präsident Kuno Jocham (links) und der neue Juniorenobmann Oscar Izquierdo (rechts) überreichten Roland Frei die Dankes- und Abschiedsgeschenke. Bild: Ulrike Huber

Die jüngst durchgeführte 89. Hauptversammlung des FC Widnau hatte ein grosses Thema. Dieses war für einmal nicht Corona, weshalb es einen mehrmonatigen Unterbruch des Vereinslebens gab.

Aber doch: Wie sehr die Fussballfamilie die wiedergewonnene Freiheit des Zusammenseins und der Diskussion über die «schönste Nebensache der Welt» genoss, sah man da­ran, dass 131 stimmberechtigte Vereinsmitglieder gekommen waren, um den Berichten von Vorstand und Teamleitern zu folgen, abzustimmen und verdiente Mitglieder zu ehren.

Noch ein Jahr für Präsident Kuno Jocham

Auch die Tatsache, dass Präsident Kuno Jocham mit den Worten «Aus die Maus» ankündigte, in einem Jahr sein Amt zur Verfügung zu stellen und kürzer zu treten, war nicht das Hauptthema des Abends. Genauso wenig wie das Ausscheiden des langjährigen Vizepräsidenten Christian Häle, der viel für den Verein getan hat.

Nein, das beherrschende Thema war der Rücktritt von Roland Frei als Juniorenchef nach 25 Jahren. «Eine Ehrung kann kaum ausdrücken, welche grosse Rolle Roland Frei in all diesen Jahren für den Verein gespielt hat», sagte Präsident Kuno Jocham in seiner Laudatio. Und: «Er war massgeblich an der Gründung der IG der Nachwuchsfussballabteilungen der Rheintaler Vereine beteiligt.»

Niemals immun gegen das «Blau-Weiss-Virus»

Zudem hatte der scheidende Nachwuchschef sich über all die Jahre um die Organisation der Junioren-Teams, bestmögliche Trainingsmöglichkeiten und Trainerpersönlichkeiten gekümmert. Frei selbst blickte mit Wehmut und Freude zurück: «Seit ich 1995 diese Position übernommen habe, habe ich viele schöne Momente erlebt, viele lachende Gesichter und glückliche Kinder auf dem Sportplatz gesehen. Ich durfte an positiven, aber auch nega­tiven Emotionen teilhaben. Es war eine schöne Zeit, für die ich mich bei allen, die mich unterstützten und mitgeholfen haben, bedanken darf.»

Von Oscar Izquierdo, dem Nachfolger als Juniorenobmann und weiterhin interimistisch Marketingchef, erhielt Frei ein besonderes Dankeschön des Vereins. Er bekam einen Gutschein für eine Reise für ihn und seine Frau Tanja zu einem Premier-League-Spiel von Manchester United samt Flug und Hotelaufenthalt. Kuno Jocham schloss mit dem Wunsch und der Hoffnung, «dass Du, lieber Roland, niemals gegen das Blau-Weiss-Virus immun werden wirst.»