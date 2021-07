Sport Schnellster in allen Disziplinen: 22-jähriger Balgacher gewinnt Trans Vorarlberg Triathlon Michael Ziegler hat in Rankweil einen grossen Sieg gelandet. Auch die weiteren Rheintaler überzeugten.

Sieger Michael Ziegler. Bild: pd

(rez) Erster mit der Zeit von 7:40 Minuten im Schwimmen, Erster auf dem Rad (28:35) und Erster im abschliessenden Lauf (17:06). Mit diesen hervorragenden Zeiten gewann Michael Ziegler am Trans Vorarlberg Triathlon in Rankweil nicht nur seine Kategorie U23 – er war über die Sprintdistanz auch überhaupt der Schnellste des 34-köpfigen Teilnehmerfeldes.

Der junge Balgacher, der in der Schweiz zur nationalen Spitze gehört, bewies damit einmal mehr sein grosses Talent. «Er ist zurzeit der beste Rheintaler Triathlet und hat sehr viel Potenzial», sagt Alexander Schawalder, Rheintaler Triathlon-Urgestein und Trainer von Michael Ziegler.

Auch Schawalder feiert einen Sieg

In Vorarlberg ging auch Schawalder an den Start. Er entschied die Sprintkategorie M55 für sich, in der Gesamtrangliste belegte er Rang 14. Ihm gelang es, seinen im Schwimmen (achter Gesamtrang) und auf dem Rad (7.) erarbeiteten Vorsprung ins Ziel zu bringen, obwohl er sagt, das Laufen sei «halt nicht mehr wie früher». Dort reichte es für Rang 24 – in der Endabrechnung resultierte aber doch ein deutlicher Tagessieg.

Schawalder sagt auch:

«Ich bin mit meinem Wettkampf sehr zufrieden. Allerdings ist es schade, war das Teilnehmerfeld so klein. Ich verstehe das nicht, denn der Anlass ist wirklich grossartig.»

Dabei waren nämlich auch Stars aus der Schweizer Triathlonszene, etwa der 25- jährige Max Studer oder die 39- jährige Nicola Spirig. Sie entschieden die Wettkämpfe in der olympischen Distanz für sich. Gemeinsam mit der Olympia- Medaillenanwärterin genoss Alexander Schawalder ein Ausfahren nach dem Wettkampf.

Drei weitere Rheintaler mit guten Ergebnissen

Auf dem neunten Rang (olympische Distanz) klassierte sich der Eichberger Philipp Gubler. Er überzeugte mit einem konstanten Wettkampf und starken Zeiten. Fünf Ränge hinter ihm, auf dem 14., klassierte sich mit Ma­thias Nüesch ein Mann, der besonders in der Laufszene bekannt ist. So verdankt er seinen 14. Platz dann auch seiner Laufleistung: Nüesch war in dieser Disziplin Zweitschnellster – im Schwimmen und auf dem Rad jedoch nicht. Der dritte Rheintaler am Start war Michael Knöpfel. Er hat weniger Wettkampferfahrung als die anderen – so attestiert Alexander Schawalder auch dem 35. einen «sehr guten Wettkampf».