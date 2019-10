Kriessern: 19×25 Jahre Engagement für die Blasmusik Am Samstag ehrte die Delegiertenversammlung des Musikkreises Rheintal 19 Mitglieder für 25 Jahre Vereinstreue. Max Pflüger

Vor der Kirche präsentierten sich die frisch ernannten kantonalen Veteraninnen und Veteranen des Musikkreises Rheintal zusammen mit ihrer Kreispräsidentin Verena Federli und dem Veteranenpräsidenten Armin Breu inmitten der bunten Vereinsfahnen. Bild: Max Pflüger

55 Vertreter aus allen 19 Blasmusikvereinen des Rheintals versammelten sich am Samstagnachmittag in Kriessern zur ordentlichen Delegiertenversammlung mit Veteranenehrung. Unter der Leitung von Kreispräsidentin Verena Federli wickelten sie die vorliegende Tagesordnung speditiv ab.

Im Mittelpunkt des Interesses standen die Beschlüsse zu den Rheintaler Kreismusiktagen der nächsten Jahre. Diskutiert und beschlossen wurden im Detail die vereinsinternen Rahmenbedingungen für die Kreismusiktage «Giggerig uf Musig» vom 15. bis 17. Mai 2020 in Widnau.

Kreismusiktag 2022 findet in Au statt

Für 2021 ist noch kein Veranstalter bestimmt. Da in diesem Jahr vom 13. bis 16. Mai ein Eidgenössisches Musikfest in Interlaken organisiert wird, wäre es auch möglich, nur einen «kleinen Kreismusiktag» für die Vereine, die ins Berner Oberland reisen, zu organisieren und diesen damit die Gelegenheit zu einer Vorbewertung zu bieten. In Frage käme dafür: Samstag, 10., oder Samstag, 17. April 2021. Für 2022 bestimmte die Delegiertenversammlung das Wochenende vom 21./22. Mai 2022 und als Durchführungsort das Dorf Au. Der MV Konkordia Au verbindet die Durchführung des Kreismusiktages mit der auf dieses Datum geplanten Neuuniformierung ihrer Musikanten.

Ehrung für langjährige Vereinstreue

Im vergangenen Mai präsentierten sich viele St.Galler Blasmusikvereine am 15. Kantonalen Musikfest in Lenggenwil. Ein Rheintaler Kreismusiktag wurde darum 2019 nicht durchgeführt. Deshalb ehrte Kreispräsidentin Verena Federli die 19 Musikantinnen und Musikanten für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft im Rahmen der Delegiertenversammlung.

Es sind dies: Marcel Ca­peder, MG Altenrhein-Staad, Claudia Bleisch, Claudio Sieber (in Abwesenheit) und Regula Zoller, alle drei MV Konkor­- dia Au, Gabi Dietsche und Vreni Loher, beide MG Kriessern, Nadja Dintheer, MV Marbach, Andrea Stieger-Gächter und Erwin Lüchinger, beide MG Montlingen-Eichenwies, Katja Federer, Peter Seitz und Stefan Zeller, alle drei MV Harmonie Oberriet, Michael Graf (in Abwesenheit), MV Eichberg, Roland Imper (in Abwesenheit) und Helga Stubbe, beide Musikverein Rhein­eck, Joe Fuchs und Peter Hu­- ber, beide MV Rorschacherberg, Jonas Bösch, MG Rüthi, so­- wie Stefan Weber, MG St.Margrethen.

Viel Zeit und Herzblut für die Blasmusik

Die 19 frisch ernannten Vete­ranen hatten im vergangenen Vierteljahrhundert viel Zeit und Herzblut in die Blasmusik, in die Vereinsarbeit in den verschiedenen Chargen und in die Pflege der Kameradschaft investiert. In persönlichen Worten dankte die Kreispräsidentin jedem einzelnen Geehrten für sein grosses Engagement in seinem Vereinen.