15 Rheintaler an den Special Olympics Aquatics Mit 144 Athleten aus 13 Sportgruppen wurden die Special Olympics Aquatics (SOA) mit viel Erfolg ausgetragen. Rösli Zeller

Die Rheintaler zeigten tollen Sport und holten mehrere Medaillen. (Bild: pd)

Am Wochenende war das Hallenbad in Balgach für die Öffentlichkeit geschlossen: Es war der Austragungsort der SOA. Das eingespielte OK-Team, die Infrastruktur sowie die Gastfreundschaft überzeugten. Der beliebte und in vielen Sportgruppen nicht mehr zu missen wollende Event wurde ein Erfolg.

Am Samstagmittag fand der Auftakt mit dem Einmarsch aller Gruppen statt. Vera Züst, OK-Verantwortliche, zitierte im Grusswort die obersten Ziele: Dabeizusein, mitzumachen und den bestmöglichen Einsatz zu leisten. Der Leitsatz der SOA, «Lasst mich teilnehmen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so lasst mich mutig mein Bestes geben», trug eine Athletin vor.

Dann wurde das Feuer entzündet und sofort fand der Start zu den Vorläufen statt. Die Athleten konnten aus 25, 50 und 100 Meter Freistil, 25 und 50 Meter Brust Mixed sowie Freistil-Staffel drei Disziplinen auswählen. Eingeteilt waren sie in Gruppen ungefähr gleicher Richtzeit. Anhand der Zeiten der Vorläufe wurden die Finalläufe eingeteilt. Für je acht Athleten stand ein Medaillensatz bereit.

Rheintaler holten mehrere Medaillen

Für Plusport Rheintal hat sich das Training gelohnt. In der Disziplin 100 m Freistil holte Christof Frei Gold. Im 25 m Freistil holten Gold: Anna Kessler, Roman Fischer, Janick Roduner und Philipp Tanner. Silber holten Sandra Torgler, Adrian Heeb und Julien Kaufmann; Pascal Manser holte Bronze.

Im 50 m Freistil auch Janick Roduner Gold. Silber ging an Christof Frei, Hermann Schock, Anna Kessler, Helen Roduner und Bronze an Nicole Hutter. Bei der 4×25 m-Staffel erzielten in der Kategorie I Christof Frei, Nicole Hutter, Julien Kaufmann, Helen Roduner den vierten Rang. In der Kategorie III erreichten Roman Fischer, Adrian Heeb, Janick Roduner, Philipp Tanner Gold und Anna Kessler, Pascal Manser, Hermann Schock, und Johannes Züst den fünften Rang.

Damit alles klappte, standen viele Helfer im Einsatz. Neben den Betreuern setzten sich auch der Schwimmklub Widnau, die SLRG Mittelrheintal, der Samariterverein Staad, die Männerriege Balgach und die Räblus-Köche ein. Ein Lob verdienen die Verantwortlichen des Hallenbads.