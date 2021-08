Rheintal Selbst die Kantonspolizei käme gern mit weniger aus: 11 Tafeln signalisieren auf eineinhalb Kilometern «Tempo 60» Für die Signalisation von Tempo 60 auf eineinhalb Kilometern Richtung Altstätten sind elf Tafeln zur Angabe der Geschwindigkeit nötig.

Kurz nach der 60-Tafel im Baumert folgt bereits die Aufhebungstafel. Bild: Gert Bruderer

Selbst der Verkehrstechniker der Kantonspolizei käme lieber mit weniger Tafeln aus, doch die gesetzlichen Bestimmungen liessen keinen Spielraum, sagt er. Zwei Interessen stehen sich gegenüber: Ortsbild und Rechtssicherheit. Der Rechtssicherheit liegt das Gesetzbuch zugrunde. Das Ortsbild ist eine Frage der Wahrnehmung. Taucht ausserorts, auf einer Bergstrecke, alle hundert Meter eine 60er-Tafel auf, kann das zwar rechtskonform sein, aber das Auge stören.

Tatsächlich haben sich deswegen zwei Personen bei der Polizei nach dem Grund für die üppige Beschilderung erkundigt, eine dritte Person hat die Redaktion auf die vielen Tafeln hingewiesen.

Am Anfang war ein Gutachten

Es geht um die Trogenerstrasse, konkret um den Abschnitt zwischen den beiden Verzweigungen Lahmern und Rosenhaus bzw. Baumert. Der Geschwindigkeitsbeschränkung auf dieser Strecke liegt ein Gutachten zugrunde, das die Stadt Altstätten als Eigentümerin der Strasse in Auftrag gab. Eine Geschwindigkeitsreduktion war von Anwohnern beantragt worden.

Das Gutachten ergab: Der Wunsch nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung bestand zu Recht. Diese Zeitung zitierte einen Verkehrsexperten der Kantonspolizei im Februar so: «Es gibt unübersichtliche Kurven bei Häusern; ein Wanderweg quert die Strasse beim ehemaligen Restaurant Tannenbaum und ein Stück weiter talwärts mündet eine Mountainbike-Piste in die Strasse.»

Dass für die Signalisation ein Dutzend Tafeln nötig sind, hat einen Hauptgrund, der den Autofahrern (von der Prüfung her) bekannt sein müsste, den aber wahrscheinlich die wenigsten in Erinnerung haben: Eine Verzweigung hebt eine zuvor signalisierte (streckenbezogene) Höchstgeschwindigkeit auf, sofern die Höchstgeschwindigkeit bei der Verzweigung nicht erneut angezeigt ist. Folgen sich verschiedene Verzweigungen in kurzer Distanz, führt dies unweigerlich zu einem «Tafelwald» wie auf dem genannten Abschnitt der Trogenerstrasse; bei jeder Abzweigung steht eine 60er-Tafel. Anders ist es natürlich innerorts (generell Tempo 50) oder innerhalb einer bestimmten Zone (z. B. 30er-Zone)

Zum Teil muten die Tafel- Standorte etwas kurios an

Die Signalisation sieht umso eigenartiger aus, als zum Beispiel auch ein kleines, kaum wahrnehmbares Strässchen, das nur zu zwei Häusern führt, als Verzweigung gilt, so dass der Hinweis auf Tempo 60 mit einer Tafel zu wiederholen ist. Eine andere kurios wirkende Situation ergibt sich am Ende der 60er-Strecke: Befindet sich unmittelbar vor der Aufhebung von Tempo 60 noch eine Verzweigung, steht hier nochmals eine 60er-Tafel, obschon nach weniger als 50 Metern die Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung folgt und die entsprechende Aufhebungstafel schon gut erkennbar ist.

Diese Tafel wiederholt wegen eines kaum erkennbaren Wegs das eben erst signalisierte Tempo 60. Bild: Gert Bruderer

Drittens trägt zum «Tafelwald» bei, dass nicht für die ganze Strecke von eineinhalb Kilometern Tempo 60 gelten darf. Denn mittendrin spricht auf einer kurzen Geraden nichts gegen die übliche Ausserortsgeschwindigkeit von 80 km/h. Wegen gut 200 Metern wird hier Tempo 60 also aufgehoben und dann wieder angezeigt.