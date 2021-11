Revision Nach zahlreichen Skandalen an der HSG: So präsentiert sich das neue Universitätsgesetz Die St.Galler Regierung hat das neue Universitätsgesetz der HSG beraten und gibt es in die öffentliche Vernehmlassung. Das neue Gesetz soll die Zuständigkeiten der verschiedenen Organe klären und entflechten sowie den Universitätsrat, das Rektorat und den Senat stärken.

Das neue Universitätsgesetz soll 2024 in Kraft treten. Bild: Michel Canonica

Das neue Universitätsgesetz wird mit Spannung erwartet. Die Arbeiten waren schon länger aufgegleist, doch dann erhielten sie aufgrund zahlreicher Skandale, Verfehlungen und problematischer Mandate von HSG-Professoren eine ungeahnte Brisanz und eine Dringlichkeit. Der Überarbeitungsprozess wurde denn auch erheblich beschleunigt. So liegt das neue Gesetz für die Universität St.Gallen nun zwei Jahre früher als ursprünglich geplant vor.

Die Skandale, Finanzexzesse und problematischen Nebenbeschäftigungen einzelner Professoren haben gezeigt: Bei den Kontrollmechanismen, den Zuständigkeiten und den Verantwortlichkeiten liegt an der HSG einiges im Brachen. Klärungen, Entflechtungen, Präzisierungen sind dringend notwendig.

So haben etwa die Spesenmissbrauchsfälle gezeigt: Die Institute werden an der HSG an der langen Leine geführt. Ihr grosszügiger Spielraum warf denn auch zahlreiche Fragen auf. Zieht das Rektorat die Schraube an? Es ist für die Aufsicht der Institute verantwortlich. Wie stark ist die Stellung der Institute an der HSG künftig noch? Antworten soll das neue Gesetz liefern. Dem lockeren Umgang mit Spesen wurde bereits der Riegel geschoben: Seit Anfang 2020 ist ein verschärftes Spesenreglement in Kraft.

Einen erheblichen Teil ihres Umsatzes erwirtschaften die HSG-Institute selbst. Dafür brauchen sie einen gewissen unternehmerischen Spielraum. Doch die Vorfälle in den vergangenen Jahren machten auch deutlich: Längst nicht alle Nebentätigkeiten von Professorinnen und Professoren sind unproblematisch. Spannend wird sein, wie dieser Balanceakt gelöst wird – welche Vorgaben das neue Gesetz dazu macht und ob gewisse Nebenjobs gänzlich verboten werden.

Auch die Einkünfte aus den Nebentätigkeiten führen immer wieder zu Diskussionen und zur Frage: Müssen HSG-Professorinnen und -Professoren künftig einen Teil ihrer Nebeneinkünfte abliefern? Die Universitäten Zürich und Neuenburg kennen eine solche Abgabepflicht. Heute sind die Nebenbeschäftigungen auch ein finanzielles Zückerchen – im internationalen Kampf der HSG um die besten Köpfe.

Heute bestimmt die Stärke der Parteien im St.Galler Kantonsparlament die Zusammensetzung des Universitätsrats. Mit dieser Dominanz der Parteien bei der Bestellung des obersten strategischen Führungsorgans der HSG soll bald Schluss sein. Die Mitglieder des Unirats sollen künftig nach rein fachlichen Kriterien gewählt und gleichzeitig soll das Gremium verkleinert werden. Die Idee hat in politischen Kreisen bereits zu heissen Diskussionen geführt. Und: Die jeweilige Bildungsdirektorin oder der jeweilige Bildungsdirektor soll – analog zum Modell der Fachhochschule Ost – künftig nicht mehr zwingend den Unirat präsidieren, respektive darin vertreten sein. So wie es heute auch bei anderen Verwaltungsräten Usus ist, etwa jenen der Spitalverbunde.

Zusammensetzung des Senats wird neu geregelt

Im akademischen Bereich bleibt der Senat das oberste Organ. Er behandelt Geschäfte von gesamtuniversitärer Bedeutung, die einer universitätsdemokratischen und basislegitimierten Abstützung bedürfen. Neu wird der Senat jedoch von einem Senatsausschuss mit 30 Mitgliedern (plus Rektorin oder Rektor) von «Alltagsgeschäften» entlastet wie beispielsweise dem Erlass der Habilitations- und der Promotionsordnung sowie der Prüfungs- und Studienordnung.

Der neue Senatsausschuss soll die Diskussions- und Entscheidungsfähigkeit der akademischen Führung verbessern. Die Zusammensetzung des Senats und damit auch des Senatsausschusses wird neu geregelt. Künftig entfallen 60 Prozent der Sitze auf die ordentlichen und assoziierten Professorinnen und Professoren, während die anderen Universitätsangehörigen neu verstärkt zu 40 Prozent vertreten sind. Dazu gehören die fortgeschrittenen Forschenden und Lehrenden (ehemals Mittelbau), die Studierenden und Doktorierenden sowie das administrativ-technische Personal.

Rektorin oder Rektor erhält mehr Einfluss

Auch die Position der Rektorin oder des Rektors erhält mehr Einfluss. Sie oder er verantwortet unter anderem neu die Aufsicht über die Institute. Die Rektorin oder der Rektor hat Weisungskompetenzen gegenüber den Instituten und kann verbindliche Vorgaben beispielsweise für Nebenbeschäftigungen und Spesen erlassen. Die Rektorin oder der Rektor nimmt zudem den Vorsitz sowohl im Senat als auch im neu geschaffenen Senatsausschuss ein.

Grundsätzlich wird die Stelle für eine Rektorin oder einen Rektor künftig international öffentlich ausgeschrieben, womit auch die Wahl auswärtiger Kandidatinnen und Kandidaten ermöglicht wird. Neu wird die Rektorin oder der Rektor für vier Jahre statt für zwei Jahre gewählt. Schliesslich wird auch die Zusammensetzung des Universitätsratsrats justiert. Er bleibt das oberste strategische Organ der HSG, besteht in Zukunft aber neu aus sieben bis neun Mitgliedern anstatt wie bisher aus elf. Diese werden von der Regierung nach fachlichen Kriterien gewählt; der Kantonsrat genehmigt die Wahl.

Der Universitätsrat wählt die Rektorin oder den Rektor auf Antrag des Senats. Die Wahl der Rektorin oder des Rektors bedarf der Genehmigung durch die Regierung. Gleiches gilt bei einer allfälligen Entlassung. Aufgelöst werden die Geschäftsleitenden Ausschüsse (GLA) der Institute. Diese werden in Zukunft als Beiräte für die Institute möglich sein. Ein Institutsbeirat dient als fachlich beratendes «Sounding Board» der Direktion, hat aber anders als die heutigen GLA keine Finanz- und Strategieverantwortung mehr.

Rektorat kontrolliert Einhaltung gesamtuniversitärer Regeln

Die Regierung anerkennt, dass die Institute ein Markenzeichen der HSG darstellen. Ihre Bedeutung liegt in der Erwirtschaftung von Drittmitteln und in der Sicherung des Praxisbezugs der HSG. Gleichzeitig hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es Klärungsbedarf in Bezug auf die Aufsicht über die Institute und personalrechtliche Fragestellungen gab.

Die Institute werden weiterhin als rechtlich teilautonome Organisationseinheiten innerhalb der HSG geführt und sind damit Teil der Universität. Gleichzeitig verfügen sie weiterhin über eine hohe unternehmerische Autonomie in ihrem Tätigkeitsgebiet sowie in der Mittelverwendung. Neu kontrolliert das Rektorat aber die Einhaltung gesamtuniversitärer Regeln wie Vorgaben zur Honorierung, Nebenbeschäftigungen oder Spesenvergütung. Zudem kann es Richtlinien erlassen, unter anderem zur Entgegennahme von Aufträgen oder dem Umgang mit Institutsvermögen.

«Executive School» mit Weiterbildungskommission

Die Weiterbildung ist grundsätzlich Teil der Lehre. Sie hat sich aufgrund der wachsenden Bedeutung des lebenslangen Lernens zu einem Standbein der HSG entwickelt. Deshalb hat die Regierung die Weiterbildung neu ausdrücklich als Aufgabe der Universität festgeschrieben.

Daraus resultiert eine gesamtuniversitäre Weiterbildungsstrategie, die im Rahmen des Projekts zur Revision des Universitätsgesetzes erarbeitet und vom Universitätsrat erlassen wurde. Die «Executive School» wird im neuen Gesetz verankert und eine Weiterbildungskommission eingerichtet, die im Rahmen der Weiterbildungsstrategie die Weiterbildungsprogramme erstmals universitätsweit regelt und koordiniert.

Personalrecht des Kantons als Basis

Im Bereich des Personalrechts verankert das neue Universitätsgesetz den Grundsatz der sachgemässen Anwendung des kantonalen Personalrechts, soweit das Universitätsgesetz keine besonderen Bestimmungen enthält und die Universität keine besonderen personalrechtlichen Bestimmungen erlässt.

Letztere sind zulässig, wenn sie nötig sind, um den besonderen Verhältnissen der HSG Rechnung zu tragen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Universität in der Anstellung von Personen für spezifische Funktionen in Projekten oder der Weiterbildung in Konkurrenz steht mit Arbeitgebern der Privatwirtschaft. Ordentliche Professorinnen und Professoren werden weiterhin für acht Jahre gewählt. Auch bei einer Wahl auf Amtsdauer bleibt eine Entlassung möglich, insbesondere wenn das Verhalten der betreffenden Person dem Ansehen der Universität in schwerwiegender Weise schadet.

HSG kann sich an Spin-offs beteiligen

Mit dem neuen Universitätsgesetz schafft die Regierung die Grundlage, dass sich die HSG mit selbsterwirtschafteten Finanzmitteln an öffentlich- oder privatrechtlichen Organisationen beteiligen kann, sofern sich diese am Zweck der Universität orientieren. Dies kann beispielsweise Beteiligungen an Spin-offs von Absolventinnen und Absolventen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HSG betreffen.

Solche Beteiligungen sind heute nicht klar geregelt. Eine gesetzliche Grundlage ist mit Blick auf die unternehmerische Ausrichtung der Universität und die erfolgte Erweiterung des Lehr- und Forschungsbereichs um die Informatik notwendig. Wie das Beispiel der ETH Zürich zeigt, erhöht ein solches Engagement die Anziehungskraft der Universität und ist gleichzeitig Signal für die Praxisrelevanz von Lehre und Forschung. Der Universitätsrat regelt, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Regierung, die Voraussetzungen für Beteiligungen.