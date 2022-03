Resultatermittlung Nach Wahlmanipulation: Der Kanton Thurgau will mit neuem System die Sicherheit bei Wahlen und Abstimmungen erhöhen Seit der Frauenfelder Wahlmanipulation findet die Ermittlung von Wahlergebnissen im Thurgau unter besonderer Beobachtung statt. Nun wird das Beobachten noch spannender, denn die Einführung eines neuen Systems für die Ergebnisermittlung steht bevor. Die Devise scheint klar: Es darf keine Fehler geben.

Wer hat am meisten Stimmen? Der Thurgau erhält ein neues System für die Ermittlung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen. Reto Martin

Am 15. Mai feiert im Thurgau «Voting» Premiere – allerdings mit Auffangnetz. Denn der Kanton wendet an diesem Abstimmungssonntag mit drei eidgenössischen Vorlagen und einer Majorzwahl im Bezirk Münchwilen zwar sein neues Resultatermittlungssystem ein erstes Mal in Echtzeit an. Er lässt aber parallel den seit rund 20 Jahren in Betrieb stehenden digitalen Dinosaurier «Wabsti» ebenfalls laufen. Und der Dino wird auch letztinstanzlich für das amtliche Ergebnis am 15. Mai verantwortlich sein.

Termin steht zur Disposition

Schon am nächsten terminierten Abstimmungssonntag, dem 25. September, sollte dann aber Wabsti dem neuen System Voting endgültig die Thurgauer Wahlbüros überlassen: «Wabsti steht ab diesem Zeitpunkt für die Ergebnisermittlung bei Wahlen und Abstimmungen im Kanton Thurgau nicht mehr zur Verfügung», hiess es noch im vergangenen November in einem Brief der Thurgauer Staatskanzlei an die Gemeinden und Behörden.

Doch in der Zwischenzeit ist der Kanton in dieser Frage vorsichtiger geworden. Auf Anfrage sagt Staatsschreiber Paul Roth:

Paul Roth, Staatsschreiber Kanton Thurgau. Pd / PD

«Die bisherige Planung des ersten scharfen Einsatzes von Voting ist auf den 25. September ausgerichtet.»

Man wolle nun die Erkenntnisse aus dem Parallelbetrieb der beiden Systeme am 15. Mai abwarten und werde anschliessend die Planung überprüfen und finalisieren.

Es geht um das Vertrauen

Seit der Frauenfelder Wahlmanipulation befinden sich die Thurgauer Wahlbüros ohnehin unter erhöhter (und nicht zuletzt auch politischer) Beobachtung. Besteht beim Projekt Voting ein besonderer Druck, weil nach den Ereignissen in der Kantonshauptstadt auf keinen Fall etwas schief gehen darf? Paul Roth relativiert:

«Das war schon immer die Devise in diesem Bereich.»

Schliesslich gehe es um die politischen Rechte und um das Vertrauen in Wahl- und Abstimmungsergebnisse. «Dass da Exaktheit, Sorgfalt, Kontrolle und das Vier-Augen-Prinzip spielen müssen, ist eigentlich nichts Neues.» Höchstens, dass es durch die Ereignisse in Frauenfeld neu ins Bewusstsein gekommen sei.

Ein neuer Level bei der Sicherheit

Gerade mit Blick auf den Bereich Sicherheit weckt das neue Resultatermittlungssystem grosse Erwartungen. Mit dem künftigen persönlichen Log-in sämtlicher Wahlbüro-Mitglieder wird es nämlich möglich sein, falls nötig jeden Schritt, den jemand im System unternommen hat, nachzuvollziehen. «Da befinden wir uns sicherheitsmässig auf einem ganz anderen Level», betont Staatsschreiber Roth.

Produkt der Abraxas AG Das neue System zur Ergebnisermittlung bei Wahlen und Abstimmungen wurde von der Firma Abraxas Informatik AG entwickelt. Den Zuschlag haben die Kantone St. Gallen und Thurgau gemeinsam erteilt. Das System «VOTING Ausmittlung» löst eine bald zwanzigjährige Software ab. Abraxas ist ein IT-Unternehmen im Besitz der öffentlichen Hand. Es ging aus den Informatikämtern der Kantone Zürich und St. Gallen und der Fusion mit dem Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen hervor. (red)

Zweites wichtiges Standbein gegen mögliche Fälschungen ist die Plausibilisierung von Resultaten. Das heisst: Auffällige Ausreisser können gestützt auf Datenbanken erkannt werden. Diese Prüfung geschah bisher manuell und deshalb nur sehr eingeschränkt. Moderne Software mit Schnittstellen zu Voting läutet nun eine zunehmende Automatisierung ein.

Gute Noten für das neue System

Allerdings ist auch für Paul Roth klar: «Der Faktor Mensch wird immer eine Rolle spielen.» Nicht zuletzt bei der Plausibilisierung, denn keine Abstimmung sei bekanntlich gleich wie die andere. Und so wird auch in die Menschen, die im Wahlbüro die Demokratie am Laufen halten, investiert. Seit Januar laufen Kurse, um sie auf Voting einzufuchsen. 10 von insgesamt 21 Kursen wurden bereits durchgeführt und rund 200 Teilnehmende geschult.

Deren Rückmeldungen sind laut Roth bis jetzt sehr positiv. Das neue System werde durchwegs als ansprechend, übersichtlich und anwenderfreundlich beurteilt.