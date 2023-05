Zur Überwachung im Spital Sanität und Notarzt im Einsatz: Der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler hat einen epileptischen Anfall erlitten An der Regierungssitzung vom Dienstag hat der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler einen epileptischen Anfall erlitten. Er musste zur Behandlung und für weitere Abklärungen ins Spital gebracht werden. Sein Zustand ist stabil.

Der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler. Bild: Arthur Gamsa (Sennwald, 15. Mai 2023)

Aufgrund eines epileptischen Anfalls bei Regierungspräsident Fredy Fässler mussten am Dienstagmorgen Sanität und Notarzt ins Regierungsgebäude gerufen werden, wie die St.Galler Staatskanzlei meldet. Der Regierungspräsident befindet sich nun zur Überwachung für eine Nacht im Spital. Voraussichtlich werde er seine Arbeitstätigkeit in den nächsten Tagen schrittweise wieder aufnehmen.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wird die Regierung keine weiteren Auskünfte zum Gesundheitszustand von Fredy Fässler erteilen, wie sie schreibt. Sie wünscht ihrem Kollegen eine rasche und vollständige Genesung.

Am 1. Mai ins Regierungspräsidium zurückgekehrt

Fredy Fässler war im vergangenen Oktober zu Hause gestürzt, nachdem er unvorbereitet und ohne äusseren Anlass das Bewusstsein verloren hatte. Der SP-Politiker fiel auf den Hinterkopf und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Nach einem längeren Ausfall übernahm Fässler im März wieder die Leitung des Sicherheits- und Justizdepartementes. Er kehrte am vergangenen 1. Mai ins Regierungspräsidium zurück. An kommenden Donnerstag, 1. Juni, geht das Regierungspräsidium turnusgemäss an Regierungsrat Stefan Kölliker über. (pd/red.)