«Zur Sache» «Wir müssen lernen, zu verzichten»: Das war der TVO-Talk zum Welthandel und zur Rolle der Schweiz In der aktuellen Folge der TVO-Talksendung «Zur Sache» diskutieren die St.Galler Grüne-Nationalrätin Franziska Ryser, der St.Galler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel sowie HSG-Wirtschaftsprofessor Reto Föllmi darüber, wie der Ukraine-Krieg den Welthandel verändert hat und welche Rolle die Schweiz darin einnehmen soll.

Vor einem halben Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Wie hat der Ukraine-Krieg den Welthandel verändert und welche Rolle sollte die Schweiz künftig einnehmen? Wie soll sich das Land künftig gegenüber in Konflikte involvierten Diktaturen wie Russland oder China verhalten? Diesen Fragen widmeten sich am Mittwochabend Franziska Ryser (Grüne/SG), Roland Rino Büchel (SVP/SG) und Reto Föllmi, Wirtschaftsprofessor an der Universität St.Gallen (HSG) und Experte für politische Ökonomie. «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid moderierte den TVO-Talk.

Die St.Galler Grüne-Nationalrätin Franziska Ryser, HSG-Wirtschaftsprofessor Reto Föllmi, «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid, und SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel diskutieren auf TVO über die Schweiz und ihre künftigen Beziehungen zu China. Bild: Ralph Ribi

Lieferengpässe und höhere Preise

«China erhebt Anspruch auf die Weltherrschaft.» Mit diesen Worten lanciert Schmid das erste «Zur Sache» auf TVO nach der Sommerferienpause. Er will von seinen Gästen wissen, ob es in der Schweiz zu Wohlstandsverlusten kommen werde, so wie es Mitte-Präsident Gerhard Pfister im Tages-Anzeiger behauptete.

Die Schweiz werde die Lieferengpässe und höheren Preise zu spüren bekommen, sagt HSG-Ökonom Föllmi. Grünen-Nationalrätin Ryser betont:

«Wir müssen lernen, zu verzichten.»

Ob es in der Schweiz gar zu einem Wohlstandsverlust kommen werde, stellt Ryser indes in Frage.

Weiter mahnt die St.Galler Grünen-Nationalrätin die Schweiz zur Vorsicht. Die Schweiz soll sich laut Ryser gut überlegen, mit welchen Ländern sie Abkommen eingeht und mit welchen nicht. Ryser sagt:

«Die Abhängigkeit von China darf nicht zu gross sein.»

Will die Schweiz mit Ländern wie China verhandeln, muss sie laut Ryser von diesen fordern, sich an demokratische Grundwerte wie Menschenrechte zu halten. Zudem hält Ryser fest, dass die Schweiz im Falle eines Konflikts – sollte China beispielsweise Taiwan angreifen – «proaktiv handeln» und nicht zu spät Sanktionen aussprechen soll.

Schweiz ist ein kleiner globaler Player

Magdalena Martullo-Blocher habe zum Beispiel viel in China investiert, sagt derweil Moderator Schmid. SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel hingegen bezeichnet solche Grossinvestitionen in chinesische Unternehmen als «nicht unclever». Von Forderungen wie jenen seiner Grünen Ratskollegin hält Büchel wenig. Man dürfe den Leuten nicht zu früh sagen, wie sie sich zu verhalten hätten, ergänzt er.

Dass Grüne und Bürgerliche sich uneins sind, überrascht nicht. Doch wie ordnet Politökonom Föllmi die Lage ein? Der HSG-Wirtschaftsprofessor mahnt vor einem zu forschen Vorgehen. Föllmi sagt:

«Die Schweiz ist nicht die USA.»

Und:

«Die Schweiz ist ein kleines Land, das sich vorsichtig bewegen muss.»

Der Handelsspielraum der Schweiz sei sehr beschränkt, so der Politökonom.