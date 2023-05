«Zur Sache» «Auf der guten Seite zu stehen, verschafft ein moralisches Hochgefühl»: Psychiater Thomas Knecht über den menschlichen Hang zu Verschwörungstheorien In der TVO-Sendung «Zur Sache» spricht Thomas Knecht, leitender Arzt am Psychiatrischen Zentrum AR, über Schimpansen, menschliche Bedürfnisse und die Instrumentalisierung von Verschwörungstheorien.

Thomas Knecht, leitender Facharzt des Psychiatrischen Zentrums AR, spricht mit TVO-Moderator Dumeni Casaulta über Verschwörungstheorien. Bild: Tobias Hug

In unseren Masken sind Mikrochips versteckt, die Mondlandung war eine Fälschung und die Illuminaten kontrollieren unseren Staat. Mit der Verbreitung der Sozialen Medien und in Zeiten von Corona und Inflation fallen solche Verschwörungstheorien auf fruchtbaren Boden. Thomas Knecht, leitender Arzt der Fachstelle für forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau, spricht deshalb im TVO-Talk vom Mittwochabend über den psychologischen Aspekt von Verschwörungstheorien.

«Es überrascht mich nicht, dass während Corona so viele Verschwörungstheorien entstanden sind. Der Mensch hat gemerkt, dass er nicht die komplette Freiheit hat und der Staat seine Kompetenzen durchsetzen kann», sagt Knecht. Und gerade in Krisenzeiten sei der Mensch anfälliger für alternative Haltungen. «Aber dieses Phänomen ist nichts Neues: Verschwörungstheorien gibt es, seit die Menschen kommunizieren können», sagt der 69-jährige. Sogar in der Tierwelt kämen Verschwörungen vor: «Schimpansen können sich zusammenschliessen, um das Alphamännchen zu stürzen.»

Video: TVO

Laut Knecht entspringen Verschwörungstheorien einem menschlichen Bedürfnis, nicht einer bewussten Absicht. Menschen wollten die Welt verstehen, einfache Erklärungen haben für eine komplizierte Welt. Zudem: «Mehr zu wissen als der Rest, wertet die Stellung des Einzelnen in der Gruppe auf», erklärt der Facharzt. Und gemeinsam gegen etwas zu schimpfen, eine Front zu bilden, sei entlastend und schaffe Gemeinsamkeit. «Verschwörungstheorien teilen die Welt in Gut und Böse. Auf der guten Seite zu stehen, verschafft ein moralisches Hochgefühl.»

Gesellschaft verliert gemeinsamen Boden

Natürlich gibt es auch Menschen, welche diesen Sachverhalt ausnutzen. «Verschwörungstheorien können als politisches Instrument genutzt werden», sagt Knecht. Kenne man sein Publikum gut genug, könne man bei seinen Anhängerinnen und Anhängern eine Euphorie auslösen, was zur nötigen Gruppengeschlossenheit führe.

Auch wenn Verschwörungstheorien die Geschichte der Menschheit eng begleiteten, hätten sie in den letzten Jahren dank des Internets einen «Turboschub» erhalten, erklärt Knecht. Theoretisch könne jeder Mensch Verschwörungen entwickeln oder teilen. Dadurch werde die Gefahr real, dass sich die Gesellschaft nicht mehr auf eine gemeinsame Realität einigen könne und fragmentiere sich dadurch immer mehr. «Diese inkompatiblen Weltanschauungen werten sich gegenseitig ab, die eigene Sicht ist immer besser als die andere», so Knecht. Dabei sei ein gemeinsamer Boden fundamental.