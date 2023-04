«Zur Sache» Ein Schlagabtausch, der keiner war: Die St.Galler Ständeratskandidatinnen über Versorgungssicherheit, Zuwanderung und Pflegenotstand In ihren Standpunkten grenzen sich die beiden St.Galler Ständeratskandidatinnen klar voneinander ab. Auf ein Streitgespräch hofft man jedoch bis zuletzt umsonst: In der TVO-Sendung «Zur Sache» bleiben Barbara Gysi und Esther Friedli sachlich, thematisch sattelfest und wenig angriffslustig.

Video: TVO

Es dürfte einer der letzten gemeinsamen TV-Auftritte gewesen sein, bevor eine der beiden Ständeratskandidatinnen in zweieinhalb Wochen als Siegerin aus dem zweiten Wahlgang hervorgehen wird. Noch einmal schärfen Esther Friedli (SVP) und Barbara Gysi (SP) in der TVO-Sendung «Zur Sache» ihr Profil, noch einmal wiederholen sie, was sie schon an zig Podien gesagt haben - manchmal sogar wörtlich. Es scheint, als sei eine gewisse Wahlkampfmüdigkeit eingetreten, auch mangels Angriffslust auf beiden Seiten. Obschon Esther Friedli eingangs beteuert, das Rennen fange auch für sie als Favoritin noch einmal neu an, und Barbara Gysi unterstreicht, dass ihr viele Unterstützende Mut geben würden, die Wahl zu gewinnen.

Moderator und TVO-Chefredaktor Dumeni Casaulta steigt mit dem CS-Debakel ein, worauf sich Friedli im Wesentlichen für ein Trennbankensystem stark macht und Gyi fordert, das Management in die Verantwortung zu nehmen. Danach fokussiert der Talk auf das Sorgenbarometer der St.Galler Bevölkerung - und auf dieser Rangliste steht die Versorgungssicherheit auf einem Spitzenplatz.

Während Friedli von einer «technologieoffenen Energieversorgung» spricht, die Strom-Importstrategie verteufelt und eine Mischung aus erneuerbaren Energien und in der Schweiz produziertem Atomstrom propagiert, vertritt Gysi die Gegenseite. Der wichtigste Schritt zur Versorgungssicherheit sei das Ja zum Klimaschutzgesetz am 18. Juni, das den Grundstein für den Ausbau erneuerbarer Energien lege. «Wir müssen vorwärtsmachen, effizienter werden und auf Sonne, Wasser und Wind setzen.»

Wie viele Menschen haben Platz?

Mit der Zuwanderung greift Casaulta ein Kernthema Friedlis auf. «Wir müssen die Zuwanderung wieder selbst kontrollieren», sagt sie. Vor allem Massnahmen gegen die illegale Migration – «Wirtschaftsmigranten unter dem Asyl-Deckmantel» - seien zu ergreifen. «Die Schweiz kann nicht alle aufnehmen.» Sie stehe kurz vor der 9-Millionen-Grenze und gerate in eine Spirale: Mehr Menschen bräuchten mehr Platz, mehr Energie, mehr Fachkräfte wie Ärzte oder Lehrpersonen.

Gysi widerspricht: Die Schweiz respektive deren Arbeitsmarkt sei aufgrund der demografischen Alterung auf Migration angewiesen. Schliesslich gelinge es ihr noch immer nicht, dem hausgemachten Fachkräftemangel durch Massnahmen zugunsten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entgegenzuwirken.

Für wie viele Menschen es in der Schweiz Platz habe, sei auch eine Frage der Raumplanung: «Wenn jeder in einem Einfamilienhaus wohnen soll, dann sind es wohl nicht viele.» Mit der Innenverdichtung sei die Zahl aber deutlich höher.

Noch zweieinhalb Wochen bleiben Barbara Gysi (l.) und Esther Friedli bis zum zweiten Wahlgang. In der TVO-Sendung «Zur Sache» stellten sie sich den Fragen von Moderator Dumeni Casaulta. Bild: Michel Canonica

Beinahe Einigkeit beim Pflegenotstand

Eine Art Konsens finden die beiden beim Pflegenotstand. Gysi, in diesem Thema als Initiantin der Pflegeinitiative mehr als sattelfest, fordert genügend Personal, genügend Erholungszeit, höhere Löhne und wo immer möglich ambulante Behandlungen.

Dagegen hat Friedli nichts einzuwenden: Die SVP-Frau ergänzt, wie wichtig Notfallzentren im ländlichen Raum seien.

Ein sanfter Ausstieg aus einem Schlagabtausch, der keiner war – und wenn, dann ein besonders respektvoller.