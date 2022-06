Zur Sache Debatte über hohe Gesundheitskosten: FDP-Mann Bradke bleibt vage, die Ostschweizer Spitalplanung kommt derweil «langsam in die Schlussphase» In der TVO-Talksendung «Zur Sache» diskutieren der St.Galler FDP-Vizepräsident Sven Bradke, der kantonale Gesundheitsdirektor Bruno Damann sowie Boris Tschirky, Mitte-Fraktionschef in St.Gallen, über die Kosten der Krankenkassen und Spitäler.

Gruppenbild vor dem TVO-Talk. Von links nach rechts: Sven Bradke (FDP), Bruno Damann (Mitte), Moderator Stefan Schmid, Boris Tschirky (Mitte). Bild: TVO

Man kann schon einmal durcheinander kommen in der Debatte rund um die Gesundheitskosten, die in Bundesbern gerade besprochen werden. So kommt es, dass Boris Tschirky, Mitte-Fraktionschef des St.Galler Kantonsparlaments, seine Partei im TVO-Talk «Zur Sache» auf einmal «CVP, äh, Mitte, Mitte-EVP» nennt.

Es war seine Partei, die die Kostenbremse-Initiative lanciert hatte. Sie wollte die Erhöhung der Krankenkassenprämien an die Entwicklung des Nominallohns koppeln.

Nur wurde das Volksbegehren am Dienstag vom Nationalrat klar abgelehnt. Inzwischen hat der indirekte Gegenvorschlag die grosse Kammer überstanden und geht nun in den Ständerat. Tschirky begrüsst, dass Massnahmen beschlossen wurden. Auch wenn man über deren «Qualität und die Auswirkungen diskutieren» könne.

Und das, diskutieren, tut Tschirky bei «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid. Zusammen mit Sven Bradke, Vizepräsident der St.Galler FDP, und Bruno Damann, Mitte-Gesundheitsdirektor im Kanton. Es ist ein Hin und Her, ein Jonglieren mit Zahlen, die – je nach Perspektive – auch «jenseits der Realität» sein können. So nennt Bradke nämlich die Behauptung Tschirkys, Medikamente seien in der Schweiz fünf- bis zehnmal teurer als im benachbarten Ausland.

Eine so klare Meinung hingegen hat Bradke nicht, wenn es um die Frage geht, ob beim Thema Gesundheitskosten überhaupt Handlungsbedarf bestehe. Er bleibt vage. Und während der Sendung nicht immer bei der Frage. Rhetorisches Placebo.

Video: TVO

Gemeinsame Spitalplanung nach den Sommerferien

Tschirky und Damann sind sich aber einig, die Kosten sind zu hoch. 83 Milliarden Franken betragen sie mittlerweile im Jahr. Das sind im Monat 800 Franken pro Kopf. Auch deshalb wurden im Kanton St.Gallen drei Spitäler geschlossen, mit Altstätten folgt ein viertes. «Das wird 2025, 2026 oder 2027 schliessen», sagt Damann. Er sagt auch: «Wir haben zu lange auf die alte Strategie gesetzt.» Doch die Schliessungen kosten viel, die Zahlen sind rot. Der Plan sei, so Damann, «etwa 2025 oder 2026 wieder schwarze Zahlen» zu schreiben.

Zum Vorhaben, die Spitäler zusammenzuschliessen und effizienter zu machen, gehört auch die Idee einer Ostschweizer Zusammenarbeit. Damann sagt:

«Wir sind so weit, dass wir in diesem Projekt langsam in die Schlussphase hineinkommen, um eine gemeinsame Spitalplanung machen zu können. Und diese Schlussphase findet in etwa nach den Sommerferien statt.»

Nur: Wer plant alles? Damann sagt: «Ich bin zuversichtlich, dass mindestens die Kantone Thurgau, St.Gallen und Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden miteinander eine Spitalplanung machen können.» Ob auch Graubünden dabei ist, ist indes noch nicht klar. «Aber ich habe Signale bekommen vom Bündner Regierungsrat Peter Peyer.»