Zu Tisch Tomaten-Mozzarella-Offenbarung auf dem Fünfländerblick Nicht nur die prächtige Bodenseeaussicht lohnt einen Ausflug zum Restaurant Rossbüchel. Auf währschaften Speisekarte stehen Spezialitäten aus dem Dreiländereck. Unbedingt probieren sollte man zur Vorspeise die Tomaten-Mozzarella-Kreation.

Im Restaurant Rossbüchel auf dem Fünfländerblick: Ali Awais, Andrea Stefano Barnetta und Silvio Stützel (von links) Bild: Michel Canonica

Ungefragt trägt der Kellner ein Schüsselchen Wasser herbei. Der Hund wird im Ausflugsrestaurant Rossbüchel als erster bedient. Für die Zweibeiner gibts’ ein Glas Sekt mit Flaudersirup und echtem Blattgold (9.–). Kann man das Edelmetall essen? Das Gold komme der Legende nach so heraus, wie es in den Körper reinkomme, sagt der Kellner mit einem Zwinkern. Goldrichtig liegt der Herr, mit dem man wunderbar plaudern und lachen kann, auch mit seiner Weinempfehlung: Der rubinrote «Black Print» (55 .–) aus Deutschland mundet kräftig-fruchtig, und zum guten Glück haben wir am Tag danach auch keine Kopfschmerzen.

Der Fünfländerblick ist bekannt für seine umwerfende Aussicht auf Bodensee, Vorarlberger Alpen und das deutsche Ufer. Im Sommer ist die Wirtschaft mit Gartenterrasse und Showküche oft bis auf den letzten Platz besetzt. Zäher ist das Wintergeschäft. Da am Sonntagabend wenig läuft, werden die Gäste bis Ende März mit einer Cordon-Bleu-Aktion angelockt. An diesem Abend versinkt das Panorama hinter einem Schleier aus Saharastaub – was dem Vergnügen keinen Abbruch tut. Küchenchef Simon Keller serviert Tomaten und Mozzarella auf ungewohnte, kreative Art: Eine Kugel Ostschweizer Büffelmozzarella ruht samt Rucola auf einem lauwarmen Cherry-Tomatenkompott, das deliziös auf der Zunge zergeht (17.–). Wir fühlen uns im Himmel.

Unter dem Motto «urchig und traditionell» stehen die hausgemachten Quarkspätzli mit Gruber Dorfkäse (23.–), von einer Rahmsauce umhüllt. Ein rezenter Käse wäre das i-Pünktchen. Die Bodensee-Knusperli im Biermantelteig mit Dill begeistern auf ganzer Linie, begleitet von einem knackigen Salat (28.– ). Das hausgemachte Kürbiskernöl-Dressing ist ein Gedicht. Auch die Rösti, die zum zarten Kalbsgeschnetzelten serviert wird (40.– ), ist perfekt knusprig gebraten.

Raumhohe Fenster lenken den Blick auf den See. Schwarz lackierte Horgen-Glarus-Stühle bilden einen stilvollen Kontrast zum massiven Boden aus Eiche. Gedimmtes Licht und dezente Jazzmusik sorgen dafür, dass man sich angenehm unterhalten kann. «So, was darf ich Ihnen noch antun?», fragt der Kellner. Wir teilen uns einen Apfelstrudel, gefüllt mit caramelisierten Baumnüssen. Er schwimmt mit einer Kugel Vanilleglace in warmer Vanillesauce (12.–) – der genussvolle Abschluss eines schönen Abends auf der markanten Hügelkrete.