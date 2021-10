Zu Tisch Das Geheimnis der Ottoberger Rieslingsuppe bleibt ein Geheimnis Genau 400 Jahre nach der urkundlichen Ersterwähnung des «Weinberg» übernahmen Monika und Wolfgang Thory die Pacht des geschichtsträchtigen Wirtshauses in Ottoberg oberhalb Weinfelden. Das war 1990. Und es war ein Glücksfall.

Ein über Jahre eingespieltes Team im Verwöhnen von Gästen: Sohn Alexander mit den Eltern Monika und Wolfgang Thory. Bild: Hans Suter

Der «Weinberg» wurde 1590 erstmals urkundlich erwähnt. Bild: Hans Suter

Heute, fast 32 Jahre später, wirten sie noch immer in diesem stattlichen Riegelhaus, seit 2005 mit Sohn Alexander als Verstärkung in der Küche.

Der Restaurantname «Im Weinberg» könnte nicht besser gewählt sein. Die Lage inmitten der Rebberge mit Blick auf das Thurtal und den Säntis ist atemberaubend. Ebenso sehr die Kochkunst, die im «Weinberg» gepflegt wird. Handwerkliche Perfektion und immer einen Extrakick an Aromen sind hier so selbstverständlich wie das Verwenden regionaler Produkte von höchster Qualität.

Nüsslisalat mit Wachtelei. Bild: Hans Suter

Im Grossen wie im Kleinen spürt der Gast, dass Monika Thory als Chefin des Hauses und die beiden Küchenchefs Wolfgang und Alexander Thory über eine fundierte Grundausbildung verfügen und viel Erfahrung in besten Häusern gesammelt haben. Das wird geschätzt, aussergewöhnlich viele Stammgäste halten ihnen seit langer Zeit die Treue. Eine frühzeitige Tischreservation ist daher sehr zu empfehlen.

Steinpilzragout auf Toast. Bild: Hans Suter

Die Speisekarte ist bewusst übersichtlich gehalten. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal, wie es Gourmets schätzen. Dennoch ist die Vielfalt an Vorspeisen und Hauptgerichten weitaus gross genug, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ergänzt wird das Angebot mit saisonalen Schwerpunkten wie derzeit Wildspezialitäten.

Eine Hausspezialität: Die Ottoberger Rieslingsuppe mit einem geheimen Gewürz. Bild: Hans Suter

Bei den Vorspeisen fällt die Wahl diesmal auf die Ottoberger Rieslingsuppe (Fr. 13.-), die Kürbiscremesuppe mit knusprigem Speck und Käsestange (Fr. 12.-) sowie ein Tatar vom Biorind (24.-). Die Rieslingsuppe ist nicht umsonst eine Spezialität des Hauses. Als Frischekick gibt Wolfgang Thory einen kräftigen Schluck Riesling auf den Schüsselboden, bevor die Suppe eingefüllt wird. Das Geheimnis aber liegt in einem besonderen Gewürz, das der Küchenchef partout nicht verrät und ein Geheimnis bleibt.

Der Wolfsbarsch ist sehr fein und aromatisch im Geschmack. Bild: Hans Suter

Sehr aromatisch am Gaumen ist auch die Kürbiscremesuppe, ebenso das raffiniert gewürzte Tatar, das es auch als Hauptspeise (Fr. 46.-) gibt. Verlockend wirken auch das Carpaccio vom jungen Rotwildfilet (Fr. 23.-), der Crevetten-Papaya-Salat (Fr. 23.-) oder die gebratene Entenleber an Burgunderjus (Fr. 27.-).

Crevetten-Papaya-Salat.

Bei den Hauptspeisen fällt die Wahl auf den gebratenen Baby-Langustenschwanz mit pikanten Nudeln (Fr. 55.-) und das Rehgeschnetzelte «Weinberg» mit hausgemachten Spätzli und Rotweinbirne. Das Fleisch ist rosa gebraten, die Sauce wunderbar abgeschmeckt, der Langustenschwanz exakt auf den Punkt gegart und die Nudeln mit einem raffinierten Kick Schärfe. Gepflegt ist auch die Weinkarte mit vielen Tropfen aus der Region.

Ausgelöster Ochsenschwanz auf Risotto. Bild: Hans Suter