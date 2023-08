Zollvergehen 770'000 Euro Falschgeld geschmuggelt: Liechtensteiner Polizei nimmt am Grenzübergang zwei Männer fest Die Landespolizei hat zwei Tatverdächtige wegen Einfuhr und Besitzes von Falschgeld festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Falschgeld in der Höhe von 770'000 Euro wurde am Grenzübergang in Ruggel konfisziert. Symbolbild: Keystone

In der Nacht auf Freitag, 4. August, haben zwei Männer im Alter von 57 und 58 Jahren versucht, Falschgeld über den Grenzübergang in Ruggell zu schmuggeln. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs durch die Zollbehörde seien insgesamt 770’000 Euro gefunden worden. So schreibt es die Liechtensteiner Polizei in ihrer Mitteilung vom Freitagmittag.

Die Landespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über Antrag der Liechtensteinischen Staatsanwalt erliess das Fürstliche Landgericht eine Festnahmeanordnung. (red/mlb)