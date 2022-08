Zeugenaufruf Cabrio-Fahrer kollidiert in Goldingen mit Kuh und begeht Fahrerflucht – das Tier muss eingeschläfert werden Am späten Dienstagabend ist ein Autofahrer mit seinem Cabriolet von der Strasse abgekommen und in eine Kuh geprallt. Diese wurde bei der Kollision so stark verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Der Autofahrer geriet in einer Linkskurve ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(16. August 2022)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kurz vor Mitternacht, hat ein unbekannter Autofahrer bei Hintergoldingen eine Kuh angefahren. Er verliess die Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung mit.

Gemäss Meldung verlor der unbekannte Autofahrer in einer Linkskurve auf der Hintergoldingerstrasse die Kontrolle über sein Auto. Dabei geriet es ins Schleudern, kam zuerst auf die Gegenfahrbahn und anschliessend wieder auf den Normalstreifen. In der Folge geriet das Auto auf der rechten Seite von der Fahrbahn ab in eine Wiese. Dort prallte es in einen Leitpfosten, durchbrach den Weidezaun und kollidierte mit einer Kuh, heisst es in der Polizeimeldung.

Unbekannter mutmasslich mit Cabriolet unterwegs

Nach dem Unfall verliess der unbekannte Autofahrer die Örtlichkeit, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern. Die Kuh wurde beim Zusammenprall so stark verletzt, dass sie mittlerweile eingeschläfert werden musste.

Der unbekannte Autofahrer dürfte gemäss Polizeimeldung mit einem silbergrauen Cabriolet unterwegs gewesen sein. Auf dem Beifahrersitz sass mutmasslich eine weitere Person. Jetzt sucht die Kantonspolizei St.Gallen Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon, 058 229 52 00, zu melden. (kapo/dar)