Zeugenaufruf 34-Jähriger nach tätlichem Angriff in Kaltbrunn unbestimmt verletzt – die Polizei sucht Zeugen Am Sonntag um 19.30 Uhr ist ein 34-jähriger Mann von mehreren Unbekannten an der Bahnhofstrasse tätlich angegriffen und geschlagen worden. Dabei wurde er unbestimmt verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Personen, die Angaben zu der Gruppe machen kann, die den 34-Jährigen angegriffen haben. Symbolbild: Kapo SG

Am Sonntag wurde in der Nähe eines Wartehäuschens am Bahnhof Kaltbrunn ein 34-jähriger Mann von mehreren Unbekannten tätlich angegriffen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Montag in einer Medienmitteilung schreibt, wurde er dabei unbestimmt verletzt. Der Rettungsdienst habe den Mann ins Spital gebracht.

Gemäss Aussagen des Geschädigten dürfte es sich um eine Gruppe von sieben bis acht Personen gehandelt haben. Zwei mutmassliche Haupttäter werden wie folgt beschrieben:

Rund 17 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter gross und schlank, schwarze Haare. Er trug einen schwarzen Pullover sowie schwarze Trainerhosen mit weisser Aufschrift auf der Hüfte links. Er sprach Schweizer Dialekt.

Rund 25 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter gross, dunkle Haare, vorne kurz und hinten etwas länger. Er trug eine grüne Jacke und sprach ebenfalls Schweizer Dialekt.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall und/oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schänis unter der Nummer 058 229 79 49 zu melden. (kapo/evw)