28-Jähriger in St.Gallen spitalreif geprügelt – vier Personen festgenommen, dennoch sucht die Polizei Zeugen

Am Tag nach Weihnachten ist ein 28-jähriger Mann am Bahnhof St.Gallen von vier Männern angegriffen worden. Er war so schwer verletzt, dass er im Spital operiert werden und tagelang stationär behandelt werden musste. Die Kantonspolizei konnte vier Tatverdächtige festnehmen, sucht aber trotzdem noch Zeugen.