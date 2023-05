Zentrumslasten Steuerpflichtige St.Gallerinnen und St.Galler zahlen 370 Franken pro Jahr für Auswärtige Der St.Galler Stadtrat hat die Zentrumslasten der Stadt neu erheben lassen. Die Studie zeigt: Die Stadt erbringt jedes Jahr Leistungen von 12 Millionen Franken, für die sie nicht entschädigt wird.

Der öffentliche Verkehr trägt zu den ungedeckten Zentrumslasten St.Gallens bei. Bild: Urs Bucher

Die Stadt St.Gallen befindet sich in einer finanziell herausfordernden Situation und weist ein strukturelles Defizit von rund 30 Millionen Franken auf. Das schreibt die Stadt am Dienstag in einer Medienmitteilung. Zwar steigen die Steuererträge, allerdings auch die Aufgaben und Ansprüche, die St.Gallen als Zentrumsstadt zu erfüllen hat. Diese zusätzlichen Lasten lähmen den städtischen Haushalt.

Zentrumslasten werden nicht abgegolten

Im Jahr 2000 hat der Stadtrat durch das Beratungsunternehmen Ecoplan erstmals die sogenannten Zentrumslasten ermitteln lassen. Aktualisierungen erfolgten in den Jahren 2011 und 2017 sowie im vergangenen Jahr. Zentrumslasten sind Leistungen in Kultur, Freizeit oder Sicherheit, von denen die Bevölkerung ausserhalb der Stadt profitiert, ohne diese jedoch abzugelten.

Ermittelt wurden für das Jahr 2021 Zentrumslasten von 44 Millionen Franken. Nach Abzug von Standortvorteilen und Zentrumsnutzen verbleiben netto Auslagen von 28 Millionen Franken. Somit entfallen auf die städtischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler pro Kopf 370 Franken jährlich für Leistungen, die Auswärtige in Anspruch nehmen.

Die erhobenen Zentrumslasten liegen damit deutlich über der aktuellen Abgeltung von 16 Millionen Franken. Die Stadt St.Gallen erbringt also ungedeckte Leistungen im Umfang von rund 12 Millionen Franken pro Jahr beziehungsweise 160 Franken pro Kopf.

Faire Abgeltung erarbeiten

Der Stadtrat wünscht sich eine faire Abgeltung, um die Wettbewerbsfähigkeit der Hauptstadt nicht zu gefährden. Es sind verschiedene Handlungsansätze denkbar, die derzeit gemeinsam mit dem Kanton diskutiert werden und in die Revision des Finanzausgleichsgesetzes einfliessen sollen. Die vom Stadtrat getätigte Auslegeordnung soll den Weg für einen fairen Finanzausgleich zwischen Kanton und Hauptstadt ebnen. (pd/ste)