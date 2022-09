Würdigung Flüchtlingsmutter und Friedensaktivistin: Die Schweizerische Post würdigt die Appenzellerin Gertrud Kurz mit einer Sondermarke Gertrud Kurz rettete mit ihrem Hilfswerk zahlreiche Flüchtlinge und setzte sich für den Frieden ein. Zu ihrem 50. Todestag ehrt die Schweizerische Post die Appenzellerin mit einer Sondermarke. Dies zu einer Zeit, in der die Hilfe für Geflüchtete wieder aktueller ist denn je.

Die Schweizerische Post würdigt die Appenzellerin Gertrud Kurz für ihren Einsatz für den Frieden mit einer Sondermarke. Bild: PD

Gertrud Kurz appellierte an die Menschlichkeit und rettete mit ihrem Engagement zahlreichen Menschen das Leben. So war sie nicht nur von den Betroffenen, sondern auch von den Behörden und Hilfswerken hochgeachtet.

Nun würdigt die Schweizerische Post Gertrud Kurz zu ihrem 50. Todestag mit einer Sondermarke. Das Porträt bildet das zentrale Sujet der Briefmarke. Umgeben wird es links von geflüchteten Menschen und rechts oben von einer Grenzwache. Rechts unten ist ein Obdachloser dargestellt, stellvertretend für all die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die bei Gertrud Kurz Hilfe fanden.

Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit

Die neue Ehrung unterstreiche ihr grosses Wirken für Frieden und Gerechtigkeit, wie es in einer Mitteilung der Stiftung Gertrud Kurz heisst. «Gertrud Kurz hat den Grundstein dafür gelegt, dass auch die Schweiz ein hoffnungsvoller Zufluchtsort für geflüchtete Menschen sein kann», lässt sich SP-Nationalrätin und Co-Präsidentin Mattea Meyer in der Mitteilung zitieren. «Darauf müssen wir weiterhin aufbauen. Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.»

Noch heute lebt das Engagement von Gertrud Kurz in der gleichnamigen Stiftung weiter. Sie unterstützt Projekte, welche die Teilhabe und Anerkennung von Personen fördern, die aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt sind.

Der ehrenamtliche Stiftungsrat der Stiftung Gertrud Kurz freut sich über die Würdigung. Bild: PD

Selten allein am Tisch

Bevor sich Gertrud Kurz im ganzen Land für den Frieden einsetzte, wuchs sie im appenzellischen Lutzenburg auf. Sie erhielt eine strenge Erziehung, gleichzeitig war ihr Elternhaus auch anregend und kontaktfreudig. Ihr Vater war Seidenbeuteltuch-Fabrikant, ihre Mutter wuchs in einer Arzt- und Apothekerfamilie aus Rheineck auf. Beide Elternteile wirkten auch in der Öffentlichkeit. Der Vater unter anderem als Kantonsrat und Richter, die Mutter in der Frauenzentrale und als Gründerin der Appenzeller Sektion der Freundinnen junger Mädchen.

Nachdem sie ihre Heimat verlassen hatte, führte Gertrud Kurz ihre Ausbildung an einer Handelsschule in Neuenburg und später einer «Frauenbildungsschule» in Frankfurt am Main fort. Sie heiratete den Berner Naturwissenschafter, Gymnasialrektor und Obersten Albert Kurz, mit dem sie drei Kinder hatte.

Schon bevor sie sich für Flüchtlinge einsetzte, war ihr das Wohl anderer Menschen ein Anliegen: Die Familie Kurz sei selten ohne Landstreicher, Bettler oder entlassene Strafgefangene am Tisch gesessen, sagten die Kinder einst in dieser Zeitung.

«Flüchtlingsmutter»

Die in Bern lebende Appenzellerin wurde zu Beginn der 1930er-Jahre Teil der internationalen Friedensbewegung der Kreuzritter. Als deren Tätigkeit mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 1938 unterbrochen wurde, führte sie die Friedensarbeit fort und gründete das Hilfswerk «Flüchtlingshilfe der Kreuzritter». Nach der Gründung ihres eigenen Hilfswerks setzte sich die Friedensaktivistin bis zu ihrem Tod im Jahr 1972 für geflüchtete Menschen in der Schweiz ein. So hat die «Flüchtlingsmutter» vielen Hilfebedürftigen das Leben gerettet.