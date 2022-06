Wirtschaft «Der Bundesrat muss liefern»: IHK-Präsident Ledergerber fordert Lösungen für blockierte Europapolitik Über 600 Gäste feiern in Heerbrugg nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das 555-jährige Bestehen des führenden Ostschweizer Wirtschaftsverbandes. Kritik gibt es für den Bundesrat.

Prominenz aus Wirtschaft und Politik wartet auf den Beginn der Jubiläums-GV der IHK in der neuen SFS-Produktionshalle in Heerbrugg. Bild: Michel Canonica

«Generalversammlung IHK» stand auf mehreren Schildern geschrieben. Sie zeigten erst auf ein Feld und dann an der neuen SFS-Produktionshalle in Heerbrugg, wo der Anlass stattfinden soll, vorbei. Irgendwann kam plötzlich ein Mann im Anzug auf einen zu, es war der Wiler Städtpräsident Hans Mäder. «Das kann es ja nicht sein», sagte er. Und drehte um.

Umdrehen, gewissermassen tat das auch die IHK, die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Nur ging sie an diesem Mittwochabend in der Zeit zurück. Sie feierte ihr 555-jähriges Bestehen, «obwohl wir schon 556 Jahre alt sind», wie IHK-Präsident Roland Ledergerber in seiner Eröffnungsrede sagte. Diese hörte auch Hans Mäder, er kam rechtzeitig an.

«Der Bundesrat ist in der Pflicht»

Und verpasste folglich nicht, wie Ledergerber die Ostschweizer Unternehmen lobte und den Bundesrat kritisierte. Mit dem Abbruch der Verhandlungen über das EU-Rahmenabkommen vor einem Jahr rutsche «eine Exportbranche nach der anderen in den Drittlandstatus» ab. Ledergerber weiter: «Der Bundesrat ist in der Pflicht. Die Zeit drängt, er muss liefern.» Es dürfte deshalb kontrovers zu- und hergehen am 18. August im Pfalzkeller in St.Gallen. Dann empfängt die IHK Bundesrat Guy Parmelin, der dem Wirtschaftsdepartement vorsteht.

Sicher dürfte es kontroverser werden als der Rest der GV. Die anwesenden Stimmberechtigten nahmen sämtliche Traktanden einstimmig an. Darunter die Jahresrechnung 2021, mit einem Gewinn von 17’361 Franken. So waren die statutarischen Verpflichtungen nach 40 Minuten bereits erledigt. Man ging zum «Jubiläumsteil» über, wie Ledergerber sagte. Besonders feierlich war dieser aber nicht; er bestand grösstenteils aus einer Podiumsdiskussion. In dieser sagte Christoph Mäder, Präsident von Economiesuisse, zum Publikum: «Wenn ich durch die Ostschweiz reise, stelle ich jeweils fest: Man hat es mit viel Qualität, mit viel Präzision zu tun.» Er sagte auch: «Mischen Sie sich mehr ein.» Und meinte damit: in die Politik.

Prominenz und Panne

Dazu passt, dass so manche prominente Figur aus der Politik anwesend war: Vertreterinnen und Vertreter aus dem St.Galler Kantonsrat etwa, auch die beiden Ständeräte Paul Rechsteiner und Benedikt Würth. Zusammen mit den über 600 Gästen dürften auch sie beobachtet haben, wie die rund drei auf fünf Meter grosse Wand, die mit Partnerinnen und Partnern der IHK bedruckt war, sichtbar ins Wanken geriet. Und schliesslich umfiel. Kurz vor Ende der Podiumsdiskussion war das. Coronabedingt war es die erste GV ohne Einschränkungen seit drei Jahren für den bedeutendsten Ostschweizer Wirtschaftsverband. Derlei Pännchen gehören also dazu.

Zumal die Wand fast geräuschlos neben dem Eingang zu Boden sank. Es passte zum harmonischen Abend, an dem die IHK St.Gallen-Appenzell einig auftrat, und über eines einig war: die Stärke der eigenen Wirtschaft. Man geht geschlossen in die Zukunft. Die Wegweiser müsste man aber vielleicht neu ausrichten, zumindest vor der nächsten GV.