Wintersport Rekordwochenende für Ostschweizer Skigebiete: Wildhaus, Kronberg und Pizol melden das umsatzstärkste Wochenende der Saison Der Start in die diesjährige Skisaison verlief happig. Vielerorts waren die Schneekanonen im Dauereinsatz. Vergangenes Wochenende gab es nicht nur Neuschnee, sondern auch Sonne und Skiferien. Ostschweizer Skigebiete verzeichnen den grössten Umsatz der Saison.

In Wildhaus konnte dank des Neuschnees das Pistenangebot erweitert werden. Bild: Benjamin Manser

Neuschnee, Sonnenschein und vielerorts noch Skiferien: Die Bedingungen des letzten Wochenendes waren perfekt. Tausende Ski- und Schneebegeisterte fanden ihren Weg auf den Berg. Das zeigt sich auch am Umsatz von Ostschweizer Skigebieten. Sie melden vergangenes Wochenende gar als umsatzstärkstes der Saison.

Pistenangebot konnte erweitert werden

Das Skigebiet Wildhaus etwa schrieb letztes Wochenende besonders gute Zahlen. Der Marketingleiter der Bergbahnen Wildhaus AG Jürg Schustereit führt das vor allem auf den frisch gefallenen Schnee zurück. Aufgrund der Menge an Neuschnee konnten zusätzliche Pisten geöffnet werden. Das sei eine weitere Aufwertung für das Skigebiet. Zudem sieht er das gute Wetter und die Ferien als Ursache für den grossen Umsatz. Schustereit sagt: «Es gibt bestimmt Nachholbedarf. Die Leute wollten in den Schnee und in die Berge.» Die Stimmung sei gut gewesen.

Neben der Bergbahn sei auch die Gastronomie in Wildhaus sehr gut gelaufen. «Die Sonnenterrassen waren vollbesetzt. Es waren also alle Kapazitäten ausgeschöpft und die Umsätze vergangenes Wochenende sehr hoch», so Schustereit. Nachschneien habe man nur punktuell müssen. Schustereit vermutet, dass aufgrund der laufenden Skiferien in der Schweiz nochmals etwa zwei starke Wochen anstünden.

Schlittelweg am Kronberg erstmals geöffnet

Überhaupt zum ersten Mal in dieser Saison offen war der Schlittelweg am Innerrhoder Kronberg. Laut Felix Merz, Geschäftsführer der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG, konnte man die Piste zuvor aufgrund Schneemangels nicht in Betrieb nehmen. Anfang Januar musste am Kronberg sogar der Sommerbetrieb eingeführt werden. Sprich die Bobbahn, die sonst nur im Sommer fährt, ersetzte den Schlittelweg. Man weiss sich zu helfen.

Das könnte sie vielleicht auch weiterhin. «Ab morgen wird aufgrund des Tauwetters wahrscheinlich schon wieder zu gemacht.» Schlittelwillige können sich auf der Website informieren, ob der Schlittelweg offen ist. Beschneien will man gemäss Merz nicht: «Das macht naturtechnisch und ökonomisch keinen Sinn.» Vielmehr verlasse man sich auf Frau Holle, sie werde schon wissen, was sie mache.

Bei den Pizolbahnen heisst es, der Umsatz des vergangenen Wochenendes sei nur wenig stärker gewesen als jener des letzten Januarwochenendes. Aber selbstverständlich sei man immer froh über Schnee und Sonnenschein. Cornelia Zimmermann, Buchhalterin der Pizolbahnen, bringt das Rekordwochenende mit seinen idealen Konditionen auf den Punkt: «Wir bräuchten noch ein paar söttige.»