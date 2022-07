Wildhaus «Dies ist ein wahrer Knochenjob»: Der Einsatzleiter über die schwierige Rettung des verletzten Höhlenforschers Nach über 48 Stunden konnte am Mittwochnachmittag ein 40-jähriger Höhlenforscher aus einer Höhle oberhalb von Wildhaus gerettet werden. Der Mann war am Montag von einem Stein getroffen worden und hatte sich an der Hüfte verletzt.

Wegen einer Verletzung an der Hüfte konnte der 40-jährige Forscher nicht mehr selbstständig aus der Höhle kommen und musste von Spezialisten gerettet werden. Bilder: Kapo SG

Über zwei Tage war ein 40-jähriger Höhlenforscher in einer Höhle oberhalb von Wildhaus in der Nähe des Altmanns eingeschlossen, ehe er am späten Mittwochnachmittag befreit werden konnte. Dies teilte die Kantonspolizei St.Gallen in einer Meldung am Donnerstagvormittag mit. Der 40-Jährige war am Montagvormittag zusammen mit zwei weiteren Höhlenforschenden in die Höhle eingestiegen. Nach Mittag löste sich ein Stein und traf den Mann an der Hüfte.

Während ein Kollege beim Verletzten in der Tiefe von rund 50 Metern verblieb, alarmierte eine weitere Kollegin die Rega. In mehreren Helikopterrotationen wurden Retter und Material auf den Berg geflogen.

Schmale Gänge mussten breiter gesprengt werden

Die Polizei schreibt in ihrer Meldung von einer langen und aufwendigen Rettungsaktion. Was bedeutet dies konkret? Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei, spricht von beengten Platzverhältnissen in der Höhle: schmalen Gängen, spaltenartigen Schächten und unzugänglichen Stellen. Um diese zu erweitern und den Verletzten mit einer Spezialbahre bergen zu können, hätten mehrere Dutzend Sprengungen durchgeführt werden müssen. Erfahrene Höhlenforschende würden vom Höhleneingang bis zur Unfallstelle unter normalen Bedingungen rund 45 Minuten benötigen, sagt Krüsi.

«Der Transport des Verunfallten vom Unfallort bis nach draussen dauerte fünfeinhalb Stunden.»

«Die Rettung per Bahre ist ein wahrer Knochenjob», sagt Andy Scheurer, der als Haupteinsatzleiter der Höhlenrettung Speleo-Secours Schweiz die Bergung koordiniert hat. Rund 30 Höhlenretter waren vor Ort, darunter ein extra eingeflogener Anästhesist aus der Westschweiz, der den Verletzten in der Höhle medizinisch betreute, Infusionen legte und ihn so mit Medikamenten und Flüssigkeit versorgte. Darunter auch zahlreiche Sprengspezialisten, welche die engen Gänge erweitert und so die Bergung per Bahre ermöglicht haben. Nach acht bis zwölf Stunden im Einsatz wurden die Rettungskräfte jeweils ausgetauscht.

Für Scheurer stellt sich nebst den engen Platzverhältnissen bei Rettungen in alpinen Höhlen jeweils eine weitere Herausforderung: Die drohende Unterkühlung des Verunfallten. Im Innern herrschen Temperaturen von zwei bis vier Grad Celsius bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit. «Wir müssen den Wärmehaushalt des Patienten so rasch wie möglich erhalten», sagt Scheurer. Zu diesem Zweck wird ein Wärmezelt ins Innere transportiert. Ebenso Gaskocher, um Tee zu kochen.

Beengte Verhältnisse: Verschiedene Gänge wurden freigesprengt. Bild: Kapo SG

Scheurer koordinierte den Einsatz aus der Ferne. Vor Ort wurden Entscheidungen von einem Einsatzleiter ausserhalb und einem weiteren innerhalb der Höhle getroffen.« Wir sind permanent mit den Höhlenrettern im Innern verbunden», sagt Scheurer. Dabei wird ein spezielles Höhlenkommunikationssystem eingesetzt, mit dem bis zu 800 Meter weit durch Stein gefunkt werden kann.

Rund drei bis fünf Rettungen führen die Höhlenretter der Speleo-Secours schweizweit pro Jahr durch. «Dies sind glücklicherweise wenige Einsätze», sagt Scheurer, «die aber jeweils zeit- und ressourcenintensiv sind.» So dauerte eine andere Höhlenrettung in diesem Jahr rund vier Tage, wobei 60 Höhlenretter im Einsatz standen. Gemein ist den rund 220 Höhlenrettern der Speleo-Secours: Sie sind selber Höhlenforschende. «Für mich ist es Ehrensache, mich in der Rettung zu engagieren», sagt Scheurer, der seit seiner Jugend Höhlenforschung betreibt.

Unfall passierte in unerforschtem Gang

Im Gebiet unterhalb des Altmanns befinden sich mehrere Höhlen. Jene, in der sich der Unfall ereignet hat, sei teilweise erforscht, sagt Polizeisprecher Hanspeter Krüsi. So gibt es Pläne des Höhlensystems, das sich in der Horizontalen auf rund 100 Meter erstreckt, aber ebenfalls in die Höhe und Tiefe verzweige. Doch einige Bereiche sind noch nicht erforscht. So auch jener Gang, in der sich der Stein gelöst hat. «Den unbekannten Arm der Höhle zu erkunden und zu kartografieren, war ein Zweck der Exkursion», sagt Krüsi.

Rund 30 Spezialisten des Speleo-Secours Schweiz beteiligten sich an der Bergungsaktion. Bild: Kapo SG

Nebst den Höhlenbergungsspezialisten standen auch die Rega, ein Polizeihelikopter sowie zivile Helikopter, medizinisches Personal und die Alpine Rettung Schweiz im Einsatz. Insgesamt über 30 Personen. Die Höhe der Kosten des Einsatzes ist noch nicht bekannt. Bei der Rettung wurde ein 58-jähriger Helfer an der Hand verletzt: Ein weiterer Stein hat sich gelöst. Die Rega hat die beiden Verletzten ins Spital geflogen.

Der Unfall passierte im Rahmen des traditionellen Forschungslagers der Ostschweizerischen Gesellschaft für Höhlenforscher auf dem Zwinglipass. Die drei Höhlenforschenden seien sehr erfahren gewesen, sagt der Polizeisprecher. «Zwei Tage im Dunkeln zu sein, war sicher nicht einfach für den Mann», sagt Krüsi.

«Doch er kannte einige seiner Retter und hatte Vertrauen.»