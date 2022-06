Wetter Unwetterwarnung der Stufe Rot: Heftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen ziehen vom Toggenburg Richtung St.Gallen Am Freitag um 15.55 Uhr wurde ein Unwetter der Stufe Rot registriert. Der Schwerpunkt befindet sich im Bereich Brunnadern. Es kommt aus Südwest und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 32 Stundenkilometern in nordöstliche Richtung.

Eine hohe Blitzaktivität wird erwartet. Bild: Keystone

Nach der schwülen Wärme folgt ein kräftiges Hitzegewitter, bevor es am Samstag wieder heiss werden soll: Wie es in einer Unwetterwarnung der Meteocentrale vom Freitagnachmittag heisst, bestehe lokal die Gefahr von Hagel, Starkregen und Sturmböen. Die Blitzaktivität wird als hoch angegeben.

Die Hauptaktivität der #Gewitter hat sich nach Nordosten verlagert, momentan gibt es im Raum #Wägital ein kräftiges Gewitter mit lokal #Hagel. Dieses zieht Richtung #Linthebene und #Toggenburg weiter, auch hier wird es bald kräftig gewittern. Radar: https://t.co/PSSm2JQlMR. (rp) pic.twitter.com/d9V61vc8AZ — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) June 3, 2022

Der Schwerpunkt des heftigen Gewitters befindet sich im Bereich Brunnadern im Toggenburg. Das Unwetter kommt aus Südwest und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 32 Stundenkilometern in nordöstliche Richtung.

Folgende Orte befinden sich auf der weiteren Zugbahn des Unwetters:

Mogelsberg (15.55 Uhr)

Dicken (15.55 Uhr)

St. Peterzell (15.55 Uhr)

Hemberg (15.55 Uhr)

Ulisbach (15.55 Uhr)

Wattwil (15.55 Uhr)

Lichtensteig (15.55 Uhr)

Schwellbrunn (15.56 Uhr)

Schachen b. Herisau (16.04 Uhr)

Herisau (16.08 Uhr)

St.Gallen (16.12 Uhr)

Abtwil SG (16.16 Uhr)

Engelburg (16.24 Uhr)

Am Samstag sonniges Wetter

«Der Samstag bringt gerade in der Ostschweiz am Morgen noch sehr sonniges Wetter», sagt Michael Eichmann von Meteonews gegenüber FM1Today. Vor allem über den Alpen und dem Jura seien weitere, örtlich möglicherweise auch kräftigere Schauer und Gewitter zu erwarten. Im Flachland sollte es grösstenteils trocken bleiben. «Die Temperaturen klettern auf schwül-warme 25 Grad, in der Region Thurgau und Bodensee sind bis zu 28 Grad möglich», so Eichmann.

Potential für starke Gewitter am Sonntag

Die genaue Region sowie die Stärke des Gewitters am Sonntag vorauszusagen, ist laut Eichmann «sehr schwierig». Trotzdem sehen die Meteorologen schon jetzt: «Das Potenzial für starke Gewitter in der Ostschweiz ist durchaus vorhanden.» Vor allem in der zweiten Sonntagshälfte könnte es teilweise starke Gewitter geben. Besonders betroffen dürfte Nordbünden sowie die Bodenseeregion sein.

Dementsprechend gehen auch die Temperaturen etwas zurück. Der Höchstwert in St.Gallen dürfte bei etwa 22 Grad und am Bodensee und im Rheintal bei 25 Grad liegen. (pd/red)